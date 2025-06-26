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İran lideri Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama! ABD'yi hedef aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran lideri Hamaney&#039;den ateşkes sonrası ilk açıklama! ABD&#039;yi hedef aldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ve İran arasında yapılan ateşkesin ardından ilk kez konuştu. ABD'nin İsrail'le birlikte Tahran'a karşı savaşa girerek "hiçbir kazanım elde etmediğini" söyleyen Hamaney, "Direkt savaşa katıldılar. Hiçbir şey yapamadılar. İranlıları ABD'ye karşı aldıkları zaferden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ve İran arasında yapılan ateşkesin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"ABD, İsrail'le beraber İran'a saldırarak hiçbir kazanım elde etmedi." diyen Hamaney, "Direkt savaşa katıldılar. Hiçbir şey yapamadılar. İranlıları ABD'ye karşı aldıkları zaferden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD SAVAŞA GİRMEK ZORUNDA KALDI"

ABD'nin savaşa girmek zorunda kaldığını, girmezse İsrail'in tamamen yok olacağını düşündüğünü belirten Hamaney, "Silahlı Kuvvetler İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardı ve kentsel, askeri alanları hedef aldı. ABD nükleer bölgelerimizi vurdu ama pek bir şey elde edemedi. İran'a yönelik gelecekteki bir saldırının bedeli büyük olacaktı." dedi.

İran lideri Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama! ABD'yi hedef aldı - 1. Resim

12 GÜN SÜREN SALDIRILARIN ARDINDAN GELEN ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10.00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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