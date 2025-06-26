ABD 'yok ettik' demişti: İran'ın nükleer kalesi Kazma Dağı mı? "Sığınak delici bombalar bile etki etmez"

ABD'nin İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni bombalasının ardından zenginleştirilmiş uranyumun nereye taşındığı merak konusu oldu. İngiliz basını, Kazma Dağı'nı işaret etti ve buranın İran'ın nükleer kalesi olduğunu iddia etti. İşte Kazma Dağı ile ilgili tüm detaylar.

İsrail ile İran arasındaki ateşkes öncesi ABD, B-2 Spirit bombardıman uçaklarıyla İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu. Trump saldırıyla ilgili "600 kilometre öteye 30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vardı. Fordo tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı.

Ancak İran'ın nükleer tesislerindeki belli oranda uranyumun, ABD saldırısından önce başka bir noktaya taşındığı iddia ediliyor. İngiliz The Telegraph Gazetesi, İran'ın adının çok fazla duyulmadığı nükleer kalesi olarak anılan Kazma Dağı'nı manşetine taşıdı.

İSRAİLLİ UZMAN ANLATTI

Haberde 30 yıl boyunca İsrail'in askeri teşkilatında çeşitli görevler yapan ve İran'ın nükleer programı konusunda uzman olan Sima Shine'ın görüşlerine de yer verildi.

Shine, ABD'nin saldırısından önce 16 kamyonun Fordo'nun girişinde toplandığını ve zenginleştirilmiş uranyumu başka bir noktaya taşıdığını belirterek, "Tahran'ın gizli tesislerinde bir nükleer bomba için gerekli silah seviyesinde uranyumu üretebilme kapasitesine sahip yüzlerce hatta belki de binlerce gelişmiş santrifüj bulunuyor" ifadelerini kullandı.

KAZMA DAĞI NEREDE?

Gazeteye göre, Kazma Dağı bu uranyumun saklanması için en uygun yer olabilir. Kazma Dağı, İsfahan'ın merkezinde, Fordo'nun 145 kilometre güneyinde, Natanz'ın ise birkaç dakika uzağında bulunuyor. Halen inşaat halinde olan bu tesisin geçtiğimiz dört yılda güçlendirildiği ve sessizce genişletildiği de haberde vurgulandı.

UAEA Genel Direktörü Grossi, geçtiğimiz Nisan ayında Kazma Dağı'yla ilgili açıklamasında, "Buranın programla ilişkili çok sayıda önemli faaliyetin gerçekleştirildiği bir yer olduğu açık olduğundan onlara 'Burası ne için?' diye soruyoruz. Bize 'Sizi hiç ilgilendirmez' diye cevap veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Grossi, Kazma Dağı'nın tünellerinde UAEA'ya bildirilmeyen malzemelerin depolanıyor olmasının "ihtimal dışında tutulamayacağını" sözlerine eklemişti.

FORDO'NUN DERİNLİĞİNDEN DAHA FAZLA

Kazma Dağı'nın genişliği ve derinliği, buranın Fordo'ya rakip olabilecek hatta Fordo'yu geçebilecek bir zenginleştirme kapasitesi olabileceği yorumlarına yol açıyor.

Uydu görüntülerine göre, Fordo'da iki tünel girişi bulunurken, Kazma Dağı'nda ikisi doğuda ikisi batıda olmak üzere en az dört giriş yer alıyor. Fordo'nun yerin 60-90 metre altında olduğu bilinirken, Kazma Dağı'ndaki tesisin derinliğinin 100 metreden fazla olduğu tahmin ediliyor.