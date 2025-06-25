İsrail-İran savaşı bitti mi? Açıklamalar kafa karıştırdı!

İsrail-İran ateşkesinin ardından peş peşe gelen saldırı ve ihlal açıklamaları İsrail-İran savaşı bitti mi sorusunu gündeme taşıdı. Orta Doğu’da yükselen tansiyon ateşkes ile sonuçlandı. İran ve İsrail savaşının ilerleyen saatlerinde iki taraf da savaşı kazandıklarını duyurdu.

İsrail İran savaşının 12’nci gününün ilk saatlerinde ateşkes ilan edildi. Ateşkes kararı, ABD Başkanı Donald Trump, "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "bu sayede savaşın sona ereceğini" savunarak duyurdu. Ateşkesin ilk dakikalarında iki tarafın da ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediği iddia edildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

İsrail ve İran arasında on iki gündür devam eden gerilim ateşkes antlaşması ile sonuçlandı.Savaşın son gününde iki tarafında anlaşmayı ihlal eden saldırılar düzenlediği iddia edildi. İlerleyen saatlerde hem İsrail hem de İran Başbakanları "savaşı kazandıklarını" savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "büyük zafer"i kutladı. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda "zafer kutlaması" yapıldı.

İSRAİL İRAN ATEŞKESİ SAĞLANDI MI?

İsrail ve İran arasında 13 Haziran’da başlayan gerilim sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi. Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.