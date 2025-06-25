Piyasalarda savaş rallisi! Ateşkes nefes aldırdı

Pazartesi, III. Dünya Savaşı korkularının en fazla yaşandığı gün oldu. Ardından ateşkes açıklamaları tansiyonu düşürdü. Hisse senedi ve kripto piyasalarını düşüren, petrol ve altını yükselten gelişmeler, savaşın sona ereceğine dair açıklamalarla tersine döndü, dünya rahat bir nefes aldı.

EKONOMİ SERVİSİ - İsrail ve İran arasında 13 Haziran’da başlayan savaşta, korkunun zirve yaptığı gün, pazartesi oldu. İki ülke arasındaki savaşa, İran’ı vurarak ABD dahil olurken, ardından İran’ın ABD’nin Katar’daki üssüne füze atması ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ endişelerinin tavan yapmasına sebep oldu.

Saldırıda bölgenin enerji altyapısının hedef alınması, Orta Doğu’dan gelen petrol arzının ciddi şekilde kesintiye uğrayacağına dair endişelerle, zaten hareketli olan petrol piyasası daha da yükseldi ve Brent Petrol, ilk saldırı günü olan 13 Haziran’da gördüğü 79 dolarlık seviyeye yaklaştı.

Tam bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan “Saldırıyı erken haber verdiği için İran’a teşekkür” mesajı geldi. Ardından da iki ülkeye de ateşkes tavsiyesinde bulunacağını söyledi. Bu açıklama petrolün 66 dolara kadar gerilemesine sebep oldu. Uluslararası hisse senedi piyasalarında savaşın başladığı gün yaşanan kayıplar barış ihtimaliyle yerini pozitif seyre bıraktı.

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GÜVENLİ LİMANDA DURUM

Riskli dönemlerin ‘güvenli limanı’ altın, bu dönemin de en hareketli yatırım aracı oldu. İsrail’in İran’a saldırdığı 13 Haziran’da 3.130 dolar seviyelerinde olan ons altın, gerilimdeki artışla 3.377 dolara kadar yükseldi. Pazartesi günü başlayan ve dün devam eden barış umutlarıyla 3.324 dolar seviyelerine döndü. Bu da yüzde 6’lık bir volatilite yaşandığı anlamına geliyor. Yurt içi piyasalarda gram altın 13 haziranda 4.357 dolar ile zirve yaptıktan sonra dün 4.276 liraya kadar geriledi. Bu 1 günlük düşüşün yüzde 1,8’i bulduğunu gösterdi.

Savaşla birlikte en fazla düşen borsalardan olan Borsa İstanbul ise dün yüzde 3 civarında primle kapandı.

DİKKAT ÇEKEN ŞİRKETLER

Uluslararası hisse senedi piyasalarında saldırıların başladığı gün savunma ve enerji hisseleri değer kazandı. Seyahatlerin kısıtlanması sebebiyle hava yolu şirket hisselerinde yüzde 5’e varan düşüşler görülürken, teknoloji devleri de riskten kaçış amaçlı satışların değer kaybı yaşattığı sektörler oldu. Ateşkes ve barış açıklamalarıyla birlikte de hava yolu ve teknoloji şirketlerinde yükseliş eğilimi dikkat çekti.