Denizcilik sektöründe çalışan bir gemici, yılın yalnızca 6 ayında çalışarak yıllık 90 bin dolar (yaklaşık 4,45 milyon TL) kazandığını açıkladı. Daha uzun süre çalışması halinde gelirini 120 bin dolar seviyesine çıkarabilecek olan denizci, buna rağmen çalışma süresini artırmayı düşünmüyor. Bunun nedeninin ise daha fazla para yerine ailesine ve özel hayatına ayırdığı zamanı tercih etmesi olduğunu belirtiyor.

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Merchant Marine olarak bilinen ticari denizcilik sektöründe görev yapan ve sosyal medyada “Denizci Dean” adıyla içerikler üreten denizci, çalışma düzeni ve kazancına ilişkin bilgiler paylaştı. Dean’in görev yaptığı gemilerden biri, su yollarındaki kum ve tortuları temizleyerek kanalların ulaşım için uygun hale getirilmesini sağlayan tarama gemisi.

Yılda 6 ay çalışıyor, 90 bin dolar kazanıyor! Daha fazlasında gözü yok

6 AY ÇALIŞIYOR, YILLIK GELİRİ 90 BİN DOLARI AŞIYOR

Dean, bu görev karşılığında günlük 446 dolar kazandığını ifade ediyor. Ancak toplam geliri yalnızca günlük ücretinden oluşmuyor. Denizcinin kazancına fazla mesai, izin ve tatil ödemeleri de ekleniyor.

Paylaştığı rakamlara göre yıllık temel geliri 74 bin 928 dolar seviyesinde bulunuyor. Buna 11 bin 424 dolarlık izin ücreti ile 4 bin 460 dolarlık tatil ödemesi eklendiğinde, fazla mesai ve diğer ek ödemeler hariç yıllık kazancı 90 bin 812 dolara ulaşıyor.

Yılda 6 ay çalışıyor, 90 bin dolar kazanıyor! Daha fazlasında gözü yok

DAHA FAZLA KAZANABİLECEKKEN ÇALIŞMA SÜRESİNİ ARTIRMIYOR

Dean’in kazancından çok çalışma düzeni dikkat çekiyor. Denizci, yılın yalnızca 6 ayında görev yaptığını, kalan 6 ayı ise işten uzakta geçirdiğini belirtiyor. Bu nedenle kendisi için önemli olanın yalnızca elde ettiği gelir değil, çalışmadığı dönemde sahip olduğu zaman olduğunu vurguluyor.

Dean, meslektaşlarından bazılarının yılda 8 ay çalışarak 119 bin 596 doların üzerinde kazandığını söylüyor. Kendisi de çalışma süresini 8 aya çıkarması halinde yaklaşık 120 bin dolar kazanabileceğini ifade ediyor. Ancak daha fazla gelir için çalışma süresini uzatmayı tercih etmiyor.

Yılda 6 ay çalışıyor, 90 bin dolar kazanıyor! Daha fazlasında gözü yok

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜ VE AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM”

Çalışma düzenini değiştirmek istemediğini belirten Dean, tercihinin arkasındaki nedenin para değil, yaşam biçimi olduğunu söylüyor. Yılda 8 ay çalışarak daha yüksek gelir elde edebileceğini ancak bunun karşılığında ailesinden ve özel hayatından daha fazla zaman ayırmak zorunda kalacağını belirtiyor.

Dean, “Özgürlüğümü seviyorum. Eşit zamanımı seviyorum. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum” sözleriyle mevcut çalışma düzeninden memnun olduğunu dile getiriyor.

Yılda 6 ay çalışıyor, 90 bin dolar kazanıyor! Daha fazlasında gözü yok

DAHA FAZLASINI İSTEMİYOR

Henüz lisanslı bir denizci olmadığını ve kariyerinde ilerlemek için önünde uzun bir yol bulunduğunu belirten Dean, buna rağmen mevcut sistemin kendisine hem gelir hem de yaşam tarzı açısından istediği dengeyi sunduğunu ifade ediyor. Denizci, çalışma düzenini “Yalnızca 6 ay çalışırken yılda 90 bin dolar kazanmak hiç fena değil” sözleriyle özetliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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