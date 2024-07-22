Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'tan Kamala'ya bağış

ABD seçimlerine kısa bir süre kala Biden adaylıktan çekilirken, yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olarak önerdi. Harris'in adaylığına kesin gözüyle bakılırken yıllar öncesinden ilginç bir detay gündeme geldi. ABD basını, Trump'ın yıllar önce Harris'in kampanyasına iki bağış yaptığını ortaya çıkardı.

Dünya Biden'ın adaylıktan çekilmesini konuşuyor! Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu

Dünya Biden'ın adaylıktan çekilmesini konuşuyor! Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu

Biden'ın yerine Müslüman karşıtı Kamala Harris aday oldu

Biden'ın yerine Müslüman karşıtı Kamala Harris aday oldu

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

Harris'in adaylığına kesin gözüyle bakılırken yıllar öncesinden ilginç bir detay gündeme geldi.

TRUMP, HARRIS'E İKİ KEZ BAĞIŞ YAPMIŞ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Kamala Harris'in yürüttüğü kampanyalara bağış yaptığı ortaya çıktı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, eski ABD Başkanı Trump'ın, 2011 ve 2013 yılları arasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara 2 kez bağış yaptı.

Haberlere göre, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptı.

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Trump'ın başkanlığı öncesinde yaptığı bu bağışlar sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar ise Trump'ın iş adamı olarak yaptığı bu bağışların olağan bir durum olduğunu söylüyor.

Öte yandan, Trump'ın kızı Ivanka'nın da 2014'te Harris'ın kampanyasına 2 bin dolarlık bağış yaptığı öğrenildi.