Dünya Biden'ın adaylıktan çekilmesini konuşuyor! Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu
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ABD Başkanı Joe Biden baskılara dayanamadı ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden'ın kararı sonrasında dünyanın önde gelen gazeteleri de birinci sayfasından bu haberi verdi. New York Post "Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu" ifadelerini kullanırken, Washington Post ise "Biden'ın tarihi hamlesi ülkeyi belirsiz bir yola soktu" değerlendirmesinde bulundu.
Zihinsel sağlığı ve ilerleyen yaşı sebebiyle Demokratların 'başkanlık yarışından çekil' baskısı yaptığı Joe Biden daha fazla dayanamadı. Adaylıktan çekilen ABD Başkanı, "Yardımcım Kamala Harris'i destekleyeceğim. Şimdi Trump'ı yenme zamanı." dedi.
Biden'ın kararı dünya medyasının da gündemi oldu. Dünyanın önde gelen gazeteleri Biden'ın kararını 1. sayfadan gördü.
İşte o haberlerden bazıları:
➖Daily Mail: ABD'de kargaşa
➖El Pais: Biden yeniden seçilme yarışından çekildi
➖Financial Times: Biden tarihe geçti
➖Independent: Biden, haftalarca direndi, şok bir açıklama yaptı
➖New York Post: Son
➖New York Times: Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu
➖Telegraph: Seçime günler kala geri atan ilk kişi Biden oldu
➖The Guardian: Biden yarışı bırakıyor
➖The Times: Biden çekiliyor
➖Time: Biden neden çekildi?
➖Wall Street Journal: Biden, demokratları seçime 4 aydan kısa bir süre kala adaysız bıraktı
➖Washington Post: Biden'ın tarihi hamlesi ülkeyi belirsiz bir yola soktu