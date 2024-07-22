Dünya Biden'ın adaylıktan çekilmesini konuşuyor! Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme:

Joebiden, Abd, Haber

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden baskılara dayanamadı ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden'ın kararı sonrasında dünyanın önde gelen gazeteleri de birinci sayfasından bu haberi verdi. New York Post "Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu" ifadelerini kullanırken, Washington Post ise "Biden'ın tarihi hamlesi ülkeyi belirsiz bir yola soktu" değerlendirmesinde bulundu.