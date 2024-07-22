Sürpriz karar sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor! Biden'ın çekilmesi Kamala Harris, Demokratlar ve Trump için ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Biden'ın sürpriz bir karar alıp adaylıktan çekilmesinin yankıları sürüyor. Peki Biden'ın çekilmesi Harris, Demokratlar ve Trump için ne anlama geliyor? BBC muhabiri Zurcher, Biden'ın çekilmesiyle Trump'ın öncülük ettiği Cumhuriyetçilerin oyun planının bozulduğunu belirtti ve "Herkes başkanlık seçimlerine birkaç ay kala kör uçuş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Biden'ın yerine Müslüman karşıtı Kamala Harris aday oldu

Biden'ın yerine Müslüman karşıtı Kamala Harris aday oldu

ABD'de kartlar yeniden dağıtılıyor... Yaşlılığı nedeniyle başkanlığa yeterli olup olmadığı tartışılan Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'a suikast girişimi sonrası anketlerde çakıldığını görünce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

3,5 yıldır ABD Başkanı olan 82 yaşındaki Biden'ın sağlığıyla ilgili kaygılardan dolayı göreve yeterliliği uzun bir süredir tartışılıyordu.

Yönünü bulmakta zorluk yaşayan, merdivenlerde tökezleyen, liderlerin isimlerini karıştıran Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'den ikinci kez aday olması eleştiriliyordu ama vazgeçmiyordu.

"Tanrı çekil derse çekilirim" diyen Biden, dün adaylıktan çekilme kararı aldığını duyurdu. Gerekçelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirten Biden, yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini de sözlerine ekledi. Demokratların ikinci kadın adayı Harris, seçilirse ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Biden'ın çekilmesiyle ABD tarihinin en yaşlı başkan adayı Trump oldu.

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BIDEN'IN ÇEKİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

BBC muhabiri Anthony Zurcher, Biden'ın çekilmesinin Kamala Harris ve Demokratlar için ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Karar sonrasında Harris'in büyük bir güç aldığını belirten Zucker, Biden'ın hayatı boyunca aldığı en iyi kararın Harris'i başkan yardımcısı yapmak olduğunu söyledi.

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Zurcher'in değerlendirmelerinden dikkat çeken başlıklar ise şöyle:

*Harris'in ilk siyah kadını başkan adayı olmasının engellenmesinin oluşturacağı görüntü de parti için korkunç olur. Demokratlar'ın Biden’ın izinden giderek, Demokrat Parti Kongresi'ne bir aydan az süre kala belirsizlikten kaçınmak için başkan yardımcısının arkasında hizalanması muhtemel.

*Anketler Kamala Harris'e olan kamuoyu desteğinin en az Biden kadar düşük olduğunu gösteriyor.

*Harris'e başkan yardımcılığının ilk günlerinde Meksika sınırı kaynaklı göçün altında yatan nedenlerle mücadeleyi yönetmesi görevi verilmişti. Harris'in aldığı hatalı kararlar onu eleştirilerin odağına koydu.

*Harris, kürtaj hakları konusunda Biden yönetiminin sözcülüğünü yaptı, olumsuz izlenim üzerine yapıştı.

*Harris, 2020'de başkan aday adayı olmuştu ve fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

*Demokratlar için Harris'i desteklemek bir risk ama başka güvenli seçenekleri yok.

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GÖZLER DEMOKRAT PARTİ KONGRESİ'NE ÇEVRİLDİ

BBC muhabiri Zurcher, ağustos ayında Chicago'da yapılacak Demokrat Parti Kongresi'nin önemine dikkat çekti. Partinin ve Biden'ın çalıştığı senaryoların boşa gittiğini vurgulayan Zurcher, işlerin zor olduğunun altını çizdi.

Zurcher, Amerikan halkının daha önce görmediği bir şekilde heyecanlı bir 'siyasi tiyatro' olacağını da sözlerine ekledi.

TRUMP'IN STRATEJİSİ BOŞA ÇIKTI!

Zurcher, analizinde Biden'ın çekilmesiyle Trump'ın öncülük ettiği Cumhuriyetçilerin oyun planının bozulduğunu belirtti.

Trump'ın kampanyasının 'güç' ve 'canlılık'a odaklandığını belirten Zurcher, artık Biden'dan daha genç bir rakip olduğunu ve Biden'ın 'zayıflığı' algısı yerine yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Zurcher yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Aday kim olursa olsun, Cumhuriyetçiler Demokratları Biden’ın yaş bağlantılı zayıflıklarını örtmek ve ülkeyi tehlikeye atmakla suçlayacak. Bu noktada herkes başkanlık seçimlerine birkaç ay kala kör uçuş yapıyor."