Gözler Trump’ta! Bitcoin’de nefesler bu tarih için tutuldu

Bitcoin’de son dakika! 22 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı 67 bin 800 dolara yakın seviyelerden haftaya başlıyor. Biden’ın çekilmesinin ardından ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde daha fazla avantaj yakalayan Trump, 27 Temmuz Cumartesi günü bir kripto para konferansına katılacak. Trump’ın burada Bitcoin’i “stratejik rezerv varlık” tanımlayabileceği ifade ediliyor. Bu gelişmenin, BTC’de “100 bin dolar” senaryosuna da destek olabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de yeni hafta, yeni beklentilerle başlıyor. BTC’de Hafta sonu işlemleri oldukça hareketli geçti. Cuma günü en düşük 63 bin 300 doları gören Bitcoin, pazar günü hızlı bir atakla birlikte 68 bin doların üzerine çıktı. Dün ABD Başkanı Biden’ın, kasım ayındaki seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla birlikte, Bitcoin’de de yükseliş hızlandı.

İlgili Haberler Kritik hafta nasıl başlıyor? Dolarla ilgili bilmeniz gereken 2 gelişme

22 TEMMUZ 2024 BITCOIN FİYATI

Küresel borsalarda 22 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı, sabah saatleri itibarıyla 67 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu seviye; 72 bin-53 bin 500 düşüşünün %78,6 teknik geri alma seviyesinde de işaret ediyor. 68 bin doların aşılması halinde 72 bin doların tekrar hedef olacağı, aksi halde tekrar ilk etapta 65 bin dolar desteğine doğru bir gerileme yaşanabileceği ifade ediliyor.

BU HAFTA GÖZLER TRUMP’TA

Kripto para dostu olarak bilinen ve ülkesini “Bitcoin’in merkezi” yapmak istediğini belirten ABD Başkan Adayı Trump; rakibi Biden’in adaylıktan çekilmesinin ardından daha fazla avantaj yakaladı. 27 Temmuz Cumartesi günü bir kripto para konferansına katılacak Trump’ın; Bitcoin’i, stratejik rezerv varlık olarak tanımlayabileceği ifade ediliyor. BTC’ye büyük prestij ve güven katacak bul gelişmenin, fiyatlamalara da pozitif katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

FED’İN TAKİP ETTİĞİ VERİ DE GELİYOR

Öte yandan cuma günü ABD’de, çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) açıklanacak. FED’in faiz indirimi için takip ettiği bu verinin, aylık bazda %0,1 artması öngörülüyor. Beklenti dahilinde gerçekleşmeler, eylül ayında faiz indirimine de daha fazla destek sunacak. Böylece kripto varlıklarda yukarı hareketlilik de destek bulacak.

BTC 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

FED ve Trump beklentilerine ek olarak, son dönemde Alman devlet kurumlarının satışlarının bitmesi ve Japon MT Gox borsası tarafından gerçekleştirilecek Bitcoin dağıtımlarının hepsinin birden “piyasaya satış olarak gelmeyeceği” yönünde beklentileri öne çıkması da BTC’de umutları destekledi.

BTC’DE 100 BİN $ SENARYOSU

Analistler; tarihi zirve olan 73 bin 800 dolar ve son test edilen 53 bin 500 dolar dibi arasında 20 bin dolarlık bir çanak oluştuğunu ve rekor seviyenin aşılması halinde 100 bin dolar yolculuğunun başlayabileceğini aktarıyor. Kripto varlık şirketi QCP Capital tarafından açıklanan bir raporda da Bitcoin vadeli işlemlerinde, 2024’ün sonu için 100 bin dolarlık alım opsiyonlarının artmaya başladığı aktarıldı.