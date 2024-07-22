Kritik hafta nasıl başlıyor? Dolarla ilgili bilmeniz gereken 2 gelişme

Dolarda son dakika! 22 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,08 TL’den haftaya başlıyor. Geçen hafta kapanışına göre sınırlı yükseliş dikkat çekerken; 33,03 TL destek ve 33,15 TL direnç olarak takip ediliyor. Bugün açıklanacak TCMB anketinde yıl sonu kur tahmini ve yarınki PPK toplantısından çıkacak kararlar, dolar cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Son anket döneminde 2024 sonu için dolarda 37,75 TL tahmini öne çıkmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni hafta yoğun bir gündemle başlıyor. Özellikle döviz kurları açısından iki önemli gelişme takip edilecek. Bugün TCMB tarafından açıklanacak temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde, son gelişmelerin ardından TÜFE ve kur beklentileri görülecek. Yarınki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz kararı ve karar metnindeki açıklamalar izlenecek.

22 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 22 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,08 TL’den haftaya başlıyor. Döviz bürolarında ise ilk işlemler 33,10-33,18 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda cuma günü kapanış, 33,06’dan gerçekleşmişti. Yeni haftada kurlarda sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Son iki haftalık süreçte dolarda 33 TL seviyesi üzerinde “kalıcılık” dikkat çekerken; kısa vadede 33,03 TL destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 33,15 TL seviyesini direnç olarak takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan yeni haftaya Euro 36,05 TL ve Sterlin de 42,77 TL’den başlangıç yapıyor.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Bugün TCMB tarafından Temmuz Ayı Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçları açıklanacak. Geçen ay kur tahminlerine bakıldığında; piyasa profesyonellerinin yıl sonu dolar beklentisi, ortalama 37,75 TL’ye kadar gerilemişti. 12 ay sonrası için ise beklentiler 41,41TL olarak gerçekleşmişti. TÜFE’de gerileme eğilimi ve sıkı para politikası devam ederken, yeni tahminlerde gerçekleşecek revizyonlar dikkatle izlenecek.

TCMB NE YAPACAK?

Yarın ise TCMB’nin faiz kararı açıklanacak. %50 olan politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Ancak geçen hafta boyunca gecelik TL faiz oranlarının, %50 seviyesinin altında kaldığı görüldü. Likidite bolluğuna işaret eden bu gelişmelerin ardından, TCMB’nin yarınki karar metninde, yeni ek sıkılaşma tedbirleri alabileceği bekleniyor.

Ek sıkılaşma tedbirleri ile TL faizlerinin yüksek kalabileceği ve böylece kurlar üzerinde yukarı yönlü baskının hafifleyebileceği belirtiliyor.

YENİ TEDBİRLER GELMİŞTİ

Bu arada geçen hafta “TL’ye geçiş” ve “döviz talebinde gerileme” hedefleyen yeni adımlar atılmıştı. Bu kapsamda KKM Hesapları ve yurt dışında yerleşik bulunan vatandaşlara sunulan YUVAM Hesaplarında asgari faiz oranı %40’tan %35’e düşürüldü. Yine TCMB tarafından döviz cinsinden kredilerde de aylık büyüme sınırı %2’den %1,5’e indirilmişti. Her iki kararın yansımaları da yeni haftada izlenecek.