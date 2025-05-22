Yıllardır çözülemeyen krizde sürpriz engel: Chagos anlaşmasına yargı freni

Birleşik Krallık'ın on yıllardır çözüm aradığı Chagos Adaları krizinde, beklenmedik bir yargı müdahalesi gündeme bomba gibi düştü. Başbakan Keir Starmer’ın, Britanya Hint Okyanusu Toprakları’nı Mauritius’a devredecek tarihi anlaşmayı imzalamasına sadece saatler kala, Yüksek Mahkeme’den gelen "gece yarısı" kararı tüm süreci durdurdu.

İngiltere'de tarihi bir diplomatik adım, gece yarısı alınan mahkeme kararıyla dramatik şekilde durduruldu. Başbakan Keir Starmer'ın bu sabah Chagos Adaları’nı Mauritius’a devretmesini öngören anlaşmayı imzalaması beklenirken, Yüksek Mahkeme'den gelen "tedbir kararı" sürece kilit vurdu.

TESLİMİYET ANLAŞMASI' ELEŞTİRİLERİ GÖLGESİNDE İPTAL

Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları’nın egemenliğini Mauritius’a bırakmayı hedefleyen anlaşma, siyasi çevrelerce “teslimiyet” olarak tanımlanıyordu. İngiliz lider sabah saatlerinde yapılacak sanal törende anlaşmayı imzalayarak kamuoyuna duyurmayı planlıyordu. Ancak saat 02:25'te Yargıç Goose tarafından verilen geçici tedbir kararı planları altüst etti.

DİEGO GARCİA DAVASI SAHNEYE ÇIKTI

Dava, Diego Garcia’da doğan Bertrice Pompe tarafından açıldı. 1973’te adalardan zorla çıkarılan Chagos halkından biri olan Pompe, adaların Britanya egemenliğinde kalması ve geri dönme hakkı için mücadele ediyor. Mahkeme, hükümetin "yasal olarak bağlayıcı adımlar atamayacağı" hükmünü geçici olarak yürürlüğe koydu.

GÜVENLİK ENDİŞESİ: DİEGO GARCİA'DA KRİTİK ASKERİ ÜS

Chagos Adaları'nın en büyüğü olan Diego Garcia, İngiltere ve ABD'nin ortak askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Anlaşmaya göre bu üs, 99 yıllığına Birleşik Krallık tarafından kiralanacaktı ve yıllık maliyetinin 90 milyon sterlini bulması bekleniyordu.

Ancak İngiliz kamuoyunda, adaların el değiştirmesinin Çin’in bölgedeki etkisini artırabileceği yönünde endişeler yükselmişti. Savunma Bakanı John Healey de bu hafta Parlamento’da yaptığı konuşmada, Diego Garcia’daki üssün “İngiltere'nin güvenliği ve ABD ile ilişkileri için hayati” olduğunu vurguladı.

HÜKÜMET SESSİZ: YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bir hükümet sözcüsü, "Devam eden hukuki süreçler hakkında yorum yapmıyoruz. Ancak bu anlaşma ulusal güvenliğimizi korumak açısından doğru olandır" dedi. Yüksek Mahkeme'deki yeni duruşmanın İngiltere yerel saati ile 10.30’da yapılması bekleniyor.