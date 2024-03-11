Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yeni Zelanda'da yolcu uçağı türbülansa girdi... Çok sayıda yaralı var

Yeni Zelanda'da yolcu uçağı türbülansa girdi... Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Yeni Zelanda&#039;da yolcu uçağı türbülansa girdi... Çok sayıda yaralı var

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya giden uçaktaki teknik arıza sonucu, yolcuların ani düşüşe benzettikleri sarsıntı sırasında yaklaşık 50 kişi yaralandı.

New Zealand Herald'ın haberine göre, Sydney kentinden Auckland'e hareket eden Şili merkezli Latam Hava Yollarına ait uçakta havadayken teknik arıza nedeniyle şiddetli sarsıntı oldu.

Uçaktaki sarsılma sonucu yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Auckland Havalimanı'na inen uçaktaki yaralılara tıbbi müdahale yapıldı, 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yolculardan biri, teknik arıza nedeniyle yaşanan sarsıntıyı ani düşüşe benzetti.

Latam Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Uçak, planlandığı üzere Auckland Havalimanı'na indi. Olaydan bazı yolcular ve kabin memurları olumsuz etkilendi." bilgisi paylaşıldı.

Teknik arızaya ilişkin detaya yer verilmeyen açıklamada olay nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazanın ilk günü İsrail zulmü! Gazze'ye yoğun saldırı, çok sayıda ölü var - DünyaRamazanın ilk günü İsrail zulmü! Gazze'ye yoğun saldırıGaller Prensesi Kate Middleton'ın son fotoğrafı gündeme damga vurdu! Herkes onu konuştu... - DünyaAilesinin resmini çekti ortalık karıştı!Maduro'dan ramazan tebriği! Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlara seslendi - DünyaNicolas Maduro'dan ramazan tebriğiPutin, Rus muhalif Navalny'nin ölümünden saatler önce tutuklu takasını konuşmuş - DünyaPutin, tutuklu takası için görüşme yapmış!Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! New Yorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - DünyaTimes Meydanında teravih namazı kılındı!250 liraya internetten diploma aldı, 30 hastayı tedavi etti - Dünyaİnternetten diploma aldı, 30 hastayı tedavi ettiPapa'nın 'beyaz bayrak çek' çıkışına Zelenskiy'den cevap - Dünya'Beyaz duvarlarımız artık Rus mermileriyle paramparça'
Sonraki Haber Yükleniyor...