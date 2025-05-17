Yunanistan'da panik havası! Türkiye'nin "Ada Kıbrıs" hamlesi Rumları korkuttu! "Elimizden gidiyor"

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) uluslararası bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla başlattığı "Ada Kıbrıs" tanıtım kampanyası, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Yunan ve Rum basınında manşetlere taşınan kampanya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini artırdığı endişesine yol açtı.

Yunanistan'ın önde gelen gazeteleri, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) uluslararası arenada tanıtma hamlesini "yeni bir meydan okuma" olarak değerlendirdi. Yunan basını, Türkiye’nin "Turkaegean" markasıyla elde ettiği başarının ardından başlattığı "Ada Kıbrıs" kampanyasını, "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hâkimiyetini güçlendirme stratejisi" olarak yorumladı.

Özellikle Kathimerini ve Ta Nea gibi önde gelen Yunan gazeteleri, Türkiye'nin KKTC'yi turistik bir cazibe merkezi haline getirme çabasının "meşrulaştırma" stratejisi olduğunu öne sürerken, "Turkaegean'ın getirdiği diplomatik etki, Ada Kıbrıs ile daha da büyüyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın milliyetçi yayın organlarından Pentapostagma ise çok daha sert bir dille durumu değerlendirdi. Gazete, Türkiye'nin bu stratejik hamlesini "Ada elimizden gidiyor!" başlığıyla duyurdu.

"ADA KIBRIS" TANITIMI İSTANBUL'DA BAŞLADI! RUM KESİMİ HAREKETE GEÇTİ!

"Ada Kıbrıs" tanıtım kampanyası, İstanbul’da geniş katılımlı bir organizasyonla başlatılmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı etkinlikte, Kıbrıs’ın turizm potansiyeli ve Türkiye’nin desteği vurgulandı.

Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin güçlü desteğiyle, Ada'mızda turizmi yeniden inşa ediyoruz. Haftada sadece 5-6 olan uçuş sayısı, bugün ayda 600'e ulaştı. Ziyaretçi sayısı ise 500 bini aştı" ifadelerini kullandı.

Kathimerini gazetesi, "Ankara, Doğu Akdeniz'deki turistik nüfuzunu her geçen gün artırıyor" manşetiyle haberi duyurdu.

YUNANİSTAN'IN "TURKAEGEAN" ENDİŞESİ BÜYÜYOR!

Yunanistan, Türkiye’nin "Turkaegean: Mutluluğun Kıyısı" kampanyasına karşı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) itiraz etmiş ve markanın iptalini sağlamıştı. Ancak Türkiye, bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunarak, Ege kıyılarındaki tanıtım atağından geri adım atmayacağını gösterdi.

Yunan basını, "Turkaegean hamlesini durduramayan Atina, Ada Kıbrıs kampanyasıyla köşeye sıkışıyor" ifadelerini kullanırken, Atina hükümeti diplomatik girişimlere hız vermeye başladı.