Yunanistan'da virüs alarmı: İki kişi hayatını kaybetti

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan son raporda, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin ileri yaşta ve kronik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Söz konusu iki kişide hastalığın ağır komplikasyonlarından biri olan meningoensefalit geliştiği ifade edilen raporda, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar ülke genelinde 47 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

Raporda, vakaların büyük bölümünün Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde görüldüğüne işaret edildi.

Uzmanlar, Batı Nil virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 80'inde belirgin semptomlar görülmediği ancak ileri yaş ve eşlik eden hastalıklar olması durumunda ağır seyredebildiği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE BATI NİL VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denilmişti.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu için rehber paylaştı. Hastalığın kişiden kişiye bulaşmayacağını, ancak sivrisinekler aracılığı ile yayıldığını belirten Bakanlık, seyahat edecekleri talimatlara uymaları konusunda uyardı.

Bakanlık rehberine göre virüse yakalanan kişilerde yüzde 80 oranında belirti gözükmüyor. Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu belirtileri şu şekilde: