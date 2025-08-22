Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunanistan'da virüs alarmı: İki kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da virüs alarmı: İki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;da virüs alarmı: İki kişi hayatını kaybetti
Batı Nil Virüsü, Virüs, Yunanistan, Ölüm, Salgın, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Bu yıl içinde ise 47 vakanın görüldüğü açıklandı

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan son raporda,  Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin ileri yaşta ve kronik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Söz konusu iki kişide hastalığın ağır komplikasyonlarından biri olan meningoensefalit geliştiği ifade edilen raporda, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar ülke genelinde 47 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

Raporda, vakaların büyük bölümünün Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde görüldüğüne işaret edildi.

Uzmanlar, Batı Nil virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 80'inde belirgin semptomlar görülmediği ancak ileri yaş ve eşlik eden hastalıklar olması durumunda ağır seyredebildiği uyarısında bulundu.

Yunanistan'da virüs alarmı: İki kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

TÜRKİYE BATI NİL VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denilmişti.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu için rehber paylaştı. Hastalığın kişiden kişiye bulaşmayacağını, ancak sivrisinekler aracılığı ile yayıldığını belirten Bakanlık, seyahat edecekleri talimatlara uymaları konusunda uyardı.

Bakanlık rehberine göre virüse yakalanan kişilerde yüzde 80 oranında belirti gözükmüyor. Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu belirtileri şu şekilde:

  • Ateş,
  • Baş ağrısı, kas ağrısı,
  • Halsizlik, iştahsızlık
  • Lenf bezlerinde şişlik,
  • Bulantı-kusma, ciltte döküntü

Yunanistan'da virüs alarmı: İki kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump'tan olası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilginç benzetme: Yağ ile sirkeyi karıştırmak kadar zorPowell kritik sinyali verdi! Borsalar, altın ve Bitcoin hareketlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan olası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilginç benzetme: Yağ ile sirkeyi karıştırmak kadar zor - DünyaOlası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilginç benzetmeABD’nin en tehlikeli uçağı sessizce havalandı! Gözetleme sistemleri alarm verdi - DünyaNükleer kodları taşıyan uçak harekete geçti!İspanya'da şaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmeyince kafeyi ateşe verdi: O anlar kamerada - DünyaŞaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmedi, kafeyi ateşe verdiAfrika artık Türk enerjisiyle dönüşüyor: 3 ülke, 3 mega proje, tek vizyon! - DünyaAfrika artık Türk enerjisiyle dönüşüyor!Nükleer adımlar masaya yatırılacak! İran-Avrupa hattında nükleer pazarlık başladı - DünyaNükleer adımlar masaya yatırılacak!Rusya Zelenskiy’e sert sözlerle yüklendi! ''Barışa engel...'' - DünyaRusya'dan Zelenskiy’e olay sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...