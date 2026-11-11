Yunanistan'ın korktuğu başına geldi! Fransız araştırma gemisine Ankara'dan onay verildi: Şimdi ne olacak?

Doğu Akdeniz'de Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı için çalışacak Fransız araştırma gemisine Türkiye'den onay verildi. Ankara'nın yayımladığı NAVTEX ile Abeille Marengo gemisinin Türk kıta sahanlığındaki belirlenen koordinatlarda 19 Mart 2027'ye kadar araştırma yapmasına izin çıktı. Gelişme Yunanistan'da tartışma başlatırken, muhalefet lideri Nikos Androulakis, "Türkiye'ye neden bilgi verildi? Üstelik üçüncü bir ülke tarafından" sözleriyle hükümete tepki gösterdi.

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Türkiye, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını amaçlayan proje kapsamında görev yapacak Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisine onay verdi.

Ankara'nın yayımladığı NAVTEX ile geminin Türk kıta sahanlığında belirlenen koordinatlarda araştırma yapmasının önü açıldı.

ANKARA'DAN FRANSIZ GEMİSİNE ONAY

Türkiye tarafından yayımlanan 1127/26 sayılı NAVTEX kapsamında, Fransız araştırma gemisinin 10 Kasım 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında belirlenen koordinatlarda su altı kablosu projesine yönelik araştırma faaliyetleri gerçekleştirmesine izin verildi.

Söz konusu çalışma, Girit ile GKRY arasında elektrik bağlantısı kurulmasını hedefleyen projenin bir parçasını oluşturuyor.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransız gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz faaliyet gerçekleştirme niyetinde olduğunu ve gerekli izin sürecinin henüz tamamlanmadığını duyurmuştu.

Son NAVTEX ile Ankara, Türk kıta sahanlığındaki araştırma faaliyetleri için gerekli onayın verildiğini bildirdi.

YUNANİSTAN'DAN KARŞI NAVTEX

Türkiye'nin açıklamasının ardından Yunanistan da 1441/26 sayılı karşı-NAVTEX yayımladı.

Atina yönetimi, Türkiye'nin 1127/26 sayılı bildirimini ve araştırma faaliyetlerine izin verme yetkisini geçersiz saydığını ilan etti.

Yunanistan, araştırma güzergahının önemli bölümlerinin kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunduğunu ileri sürdü.

YUNANİSTAN NEDEN KORKUYORDU? MUHALEFET ANLATTI

Fransız tarafının Türkiye'yi elektrik bağlantısı projesi hakkında bilgilendirdiğine ilişkin gelişmeler, Yunanistan'da egemenlik tartışmasına evrildi.

Ana muhalefet partisi PASOK'un Genel Başkanı Nikos Androulakis, Fransa'nın Türkiye ile temasına tepki göstererek Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinden açıklama istedi.

Androulakis, "Herkes için açık ki, Türkiye 2024'te Kasos'ta bir talepte bulundu ve Fransa 2026'da bu talebi Yunanistan adına yerine getirdi" dedi.

Yunan muhalefet lideri, Fransa'nın Ankara'yı bilgilendirmesinin gerekçesini sorguladı.

"TÜRKİYE'YE NEDEN BİLGİ VERİLDİ?"

Androulakis, hükümete yönelttiği soruları şöyle sıraladı:

"Türkiye'ye neden bilgi verildi? Üstelik üçüncü bir ülke tarafından. Yunan hükümetinin bundan haberi var mıydı? Bu Yunanistan adına mı yapıldı? İçeriği onaylandı mı? Son saatlerde soru işaretleri bırakan ve tehlikeli açıklamalar duymayı kabul edemiyorum."

Androulakis, Türkiye'ye yapılan bilgilendirmenin deniz güvenliği gerekçesiyle açıklandığını ifade ederek şu soruyu yöneltti:

"Her şeyin deniz güvenliği için yapıldığını iddia ediyorlar. Madem böyle yapılacaktı, o zaman bizim NAVTEX'imizin anlamı neydi?"

YUNAN BAKAN YARDIMCISI: HABERİM YOK

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Loverdos da Fransa'nın Türkiye'ye yönelik diplomatik bildirimine ilişkin soruları cevapladı.

Loverdos, Fransız tarafının Ankara'ya ilettiği notanın içeriğinden haberdar olmadığını söyledi.

"Böyle bir şeyden haberim yok, tek bildiğim Yunanistan'ın kimseye bilgilendirme yapmadığı" diyen Loverdos, hükümetin gerekli adımları attığını savundu.

Yunan Bakan Yardımcısı, "Hükümet görevini yaptı. Her zaman hazır olmak için farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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