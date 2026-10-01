Yunanistan'ın yapamadığını Türkiye yaptı! "Sadece kınayabiliriz" diyerek isyan ettiler

Türkiye'nin Oruç Reis'i KKTC'ye uzanması planlanan doğal gaz boru hattı için yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunan basınında geniş yankı buldu. Kathimerini, Ankara'nın enerji hamlesine karşı Rum yönetiminin "kınamaların ötesinde pratikte yapabileceği pek fazla şey bulunmadığını" yazdı.

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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yıllardır tartışmaların odağındaki Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantısı belirsizliğini korurken, Ankara Doğu Akdeniz'de yeni bir enerji hamlesi için düğmeye bastı.

Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğal gaz boru hattı için Oruç Reis yeniden sahaya çıkarken, gelişmeyi yakından takip eden Yunan basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin yayımladığı yeni NAVTEX'i ve Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki görevini mercek altına aldı. Gazete, Ankara'nın hamlesinin yalnızca bir araştırma faaliyeti olmadığını, Türkiye ile KKTC arasındaki enerji bağını güçlendirecek doğal gaz boru hattının hazırlıklarını da hızlandıracağını yazdı.

ORUÇ REİS İÇİN YENİ NAVTEX

Kathimerini'nin aktardığına göre Antalya Hidrografi İstasyonu tarafından Oruç Reis için 0953/26 numaralı NAVTEX yayımlandı. 26 Ekim'e kadar geçerli olacak NAVTEX, Türkiye'nin güneyinden Kıbrıs'ın kuzeyine uzanan deniz alanlarını kapsıyor.

Araştırma faaliyetlerinde Oruç Reis'e Denar Pathfinder, Denar Echo ve Kirici gemilerinin eşlik edeceği iddia edildi.

Yunan gazetesi, araştırmaların tamamlanmasının ardından Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan denizaltı doğal gaz boru hattı projesinin hızlı şekilde ilerleyebileceğine dikkat çekti. Hattın büyük bölümünün halihazırda üretilmiş olduğu bilgisine de yer verildi.

Kathimerini, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hamlesinin Rum yönetimi açısından sonuçlarını değerlendirirken ellerinin ve kollarının bağlandığını öne sürdü.

Türkiye'den KKTC'ye daha önce döşenen su hattını hatırlatan Kathimerini, doğal gaz boru hattının da Ankara'nın kontrolündeki bölgelerde bulunduğunu veya bu bölgelerde planlandığını belirtti:

"Rum yönetiminin ve bizim hareket alanımız sınırlı. Yunanistan ve Kıbrıs'ın her zamanki kınamalarının ötesinde, pratikte yapılabilecek pek fazla şey bulunmuyor"

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MSB NE DEMİŞTİ?

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e yeniden açılması Yunan basınında gündem olurken, Milli Savunma Bakanlığı da Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan elektrik kablosuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Türkiye'nin kıta sahanlığında gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin Ankara ile önceden koordine edilmesi gerektiğini belirterek, "Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir" mesajını verdi.

MSB ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmaya devam edileceğine vurgu yaptı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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