Zaferin ardından Karabağ’a döndü...

Karabağlı Suğra Hamidova, Laçin’de 31 yıl önce şehit olan kardeşinin naaşını bulabilmek için her yolu denemiş. Eşinide Laçin’de şehit veren Suğra Hanım “Kardeşimin bir mezarı olsun, gidip dua edebileyim, yeter” diyor

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalini bitirdiği Karabağ’a dönen Suğra Hamidova, Laçin rayonunda 31 yıl önce şehit olan kardeşinin mezarını arıyor.

Ermeni vahşetine 400 şehit veren Laçin’de muhabirimiz Yılmaz Bilgen’e konuşan Hamidova, Ermeni işgal çetelerinin kalleş pususunda katlettiği kardeşi Mübariz Askerov’a ait herhangi bir iz bulmak için her yolu denediğini söyledi. Kardeşinin akıbetini öğrenmek adına büyük çaba sarf eden Suğra Hamidova, eşini de Laçin’de aynı dönem şehit veren vefakâr bir Türk kadını.

Kardeşi Askerov’un cesareti ile tüm Karabağ’da nam salmış bir yiğit olduğunu anlatan Suğra Hanım “Ben ve oğlum Laçin azat olduktan sonra Mübariz’imden bir iz arıyoruz. Gidip başında Fatiha okuyabileceğimiz bir mezarı olsun istiyoruz” dedi.

ARAMIZDAKİ FARK...

Suğra Hamidova’nın karşılaştığı en büyük engel ise Karabağ’ın neredeyse tamamına ekilen Ermeni mayınları. Mayınlara ait haritayı verme taahhüdünde bulunan Ermeni işgalciler bugüne değin bu sözlerini yerine getirmedi. Resmî makamlar tüm Karabağ’ın mayından arındırılmasının 15-20 yıl sürebileceğini belirtiyor.

Eşini ve kardeşini Ermeni soykırımına kurban veren 73 yaşındaki Suğra Hamidova, röportajımız esnasında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. O günlerde Laçin şehir meydanının yaralı ve şehit Türklerle dolu olduğunu kaydeden Hamidova “Maalesef sadece erkeklerimiz değil kadın ve çocuklarımız da Ermenilerin hedefi oldu. Bizim askerimiz 29 yıl sonra Laçin’e girerken onların ne kadınlarına yan baktı ne de suçsuz çocuklarına kıydı. Biz kendimize yakışanı yaptık. Komutan olarak Karabağ savaşına katılan oğluma ‘Sakın bir sivile dokunma’ diye sıkı sıkı tembihte bulundum. Zaten aramızdaki farkı bütün dünya da gördü” diye konuştu.

ERDOĞAN’A DUA EDİYORUZ

Yeniden yurduna dönen Suğra Hamidova, bir yandan geçmişin acı hatıralarını, diğer yandan ata topraklarına dönmenin de sevincini yaşıyordu. “Kalbim sızlıyor” diyen Karabağlı cefakâr anne, şunları kaydetti:

Çok büyük zorluklar yaşadık. Oysa biz ocağımızda yemek kaynar durumda terk etmek zorunda kaldık. İşgalciler ise giderken mezarlıklar dâhil taş taş üstünde bırakmadı. Hayatımızı mahvettiler. Ermenilerin bizden çaldıklarını karşılayacak herhangi bir maddi bedel yok ancak Karabağ’ın Türk toprağı olduğunu yeniden dünyaya ispat eden ordumuz sayesinde biz de geri döndük. Kazandığımız zaferde Türk halkı ve Sayın Erdoğan’ın çok büyük payı var. Erdoğan’ı çok seviyoruz. Ona hep dua ediyoruz. O sadece Türkiye’nin değil tüm Türk dünyasının lideri.