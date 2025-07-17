Zengezur teklifi zor! ABD yönetmek istiyor...

Prof. Dr. Toğrul Ismayıl, ABD’nin “Zengezur Koridoru’nu 100 yıllığına biz işletelim” teklifini yorumladı: ABD büyük güç olarak bölgeye girmeye çalışıyor ama bu teklif kabul görmez.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Türkiye sınırındaki Nahçıvan Özerk Bölgesi’ne bağlayan ve “Turan Yolu” olarak bilinen Zengezur Koridoru’nu 100 yıl boyunca kiralayıp işletmeye talip olduklarını açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Açıklamanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Rusya’nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafından dışlandığı, her iki ülkenin de Türkiye ile ilişkilerinin üst düzeye çıktığı bir dönemde gelen teklifi gazetemize değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul Ismayıl, ABD’nin Güney Kafkasya’da her zaman çıkarlarının bulunduğuna dikkat çekti.

ABD’nin Gürcistan üzerinden bölgede söz sahibi olmak istediğini ancak bunu başaramadığını kaydeden Ismayıl “Bölgede bir ABD şirketinin girmesi demek bir daha oradan çıkmayacağı anlamına gelir. Oradaki güvenliğin teminatını hem Türkiye hem de Azerbaycan verebilir, Rusya veya ABD gibi 3. bir ülkeye ihtiyaç yok. Bu teklif kabul görmez. ABD bölgede hakim güç olmak için oyun döndürmek istiyor” dedi.