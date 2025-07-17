Şam vuruldu, hedef Şara! İsrail, Dürzileri savunma bahanesiyle savaşı genişletiyor 

İşgalci İsrail, Süveyda’daki olayları bahane ederek Suriye’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığına hava saldırısı düzenledi; altı kişi öldü, 28 kişi yaralandı. İsrailli Bakan Chikli de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısı yaptı.

YILMAZ BİLGEN - Gazze’de 60 bine yakın sivili katleden İsrail, Lübnan ve İran’ın ardından bu sefer Suriye’yi hedef aldı. Golan’ın ardından Kuneytra ve Dera’da bazı noktaları işgal eden İsrail, Dürzileri kıştırtarak ayaklanma çıkardı. Ardından Süveyda’da çatışmaları bahane ederek Şam’a bomba yağdırdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu. Altı kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

İsrail, Kesve ve Dera’ya da hava saldırısı yaptı. İsrail’in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanlığına saldırıyı “Acı darbeler başladı” ifadesiyle paylaştı. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun Süveyda’dan çekilmemesi durumunda, daha şiddetli vurmakla tehdit etti. Suriye, Süveyda’da ateşkes sağlandığı bildirip orduyu çekmeye başladı. Buna rağmen İsrail, saldırılarını sürdürdü. Siyonistlerin asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara olduğu belirtiliyor. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şara’ya suikast çağrısı yaptı. Şara ise Suriye’nin her bir karış toprağını savunmaya devam edeceğini açıkladı.

ARKASINDA MOSSAD VAR

Suriyeli Albay Zuheyir İslambuli esas hedefin Şara olduğunu ve İsrail’in PKK’nın Suriye sorumlusu Ferhat Abdi Şahin’i yönetime getirmek istediğini söyledi. Mossad’ın haftalardır Şara’yı izlediğini kaydeden İslambuli, gelişmeleri şöyle özetledi: İsrail, Suriye’yi yeni bir kaosa itmek için bu adımları atıyor. Ayrılıkçı Dürzilerin lideri de emir ve talimatları doğrudan Mossad ve İsrail’den alıyor. İsrail’in milis yapılanması gibi hareket ediyor. Hikmet el-Hicri yönetimindeki ayrılıkçı askerî konsey üyelerine ‘İnsanlara işkence edin, sivilleri kaçırın’ talimatı da İsrail’den geldi. Köylerde onlarca evi basan bu militanlara karşı Suriye güvenlik güçlerinin müdahalesinden daha normal ne olabilirdi ki? Nitekim 48 saat içerisinde Suveyda şehir merkezinde ordumuz kontrolü sağladı ve el-Hicri anlaşma istedi. Ardından İsrail devreye girdi. Önce orduya ait konvoyları ardından altı füzeyle Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu.

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FIRSAT KOLLUYORLAR

Deralı Komutan Ömer Serhil ise gazetemize iki gün önce varılan ateşkesi Dürzi ayrılıkçıların bozduğunu açıkladı. Serhil “İsrail’e güveniyorlar. PYD ve Lazkiye’deki ayrılıkçıların yardımlarına geleceklerini düşünüyorlar. İsrail, birçok Dürziyi Suveyda’ya taşıdı. Ayrıca Gazze’den iki askerî tugayı Suriye sınırına konuşlandırdılar. Şehit sayımız 350’yi, yaralımız ise 650’yi aştı. Bunların tamamına yakını İsrail füzeleriyle vuruldu. Siyonistler, 24 saatte 160 hedefi bombaladı” dedi. Güneyde bu gelişmeler yaşanırken PKK’nın Suriye uzantısı YPG, Rakka aksına yüzlerce araçlık konvoyla militan ve silah sevkiyatı başlattı. Bölgede Türk insansız hava araçlarının devriye faaliyeti arttı.

ATEŞKES SAĞLANDI!

ABD Başkanı Trump, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Bu konuda yorum yapamam” şeklinde cevap verirken sözü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya bıraktı. Rubio ise durumun karışık olduğunu söyledi. Suriye Devlet Ajansı ise İsrail ile ateşkesin sağlandığını açıkladı.

YPG, FIRSATÇILIK YAPMAMALI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefonda görüştü, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırılarının ve Suriye’nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti. Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile de görüşen Fidan, İsrail saldırılarının endişe verici olduğunu huzurun tesisi için tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de Suriye konulu bir görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, “Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı” için bulunduğu New York’ta, Süveyda’da YPG’nin hareketlilik içinde bulunduğuna dair duyumlar aldıklarını belirtti. Fidan, “Onlara da mesajımız buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Suriye’deki kritik süreci daha da sıkıntılı hâle getirmesinler. Aksi takdirde fırsatçılık, beraberinde büyük bir riski getirir” dedi.

MECLİS’TEN TEZKERE

Öte yandan dünyanın birçok ülkesi İsrail saldırılarına tepki gösterdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları kınadı. Ankara, işgalci İsrail’e sert tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu’nda, “İsrail’in Suriye’deki saldırılarına karşı” Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, “Suriye’ye yönelik alçak saldırıları en sert şekilde kınıyoruz. Suriye’nin huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz. İsrail’in bölgesel krizi derinleştiren saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili ve kararlı tedbirler almaya bir kez daha çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığından ise “İsrail’in saldırıları Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimidir” açıklaması yapıldı.