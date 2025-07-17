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Suriye ordusu anlaşma sonrası Süveyda'dan çekiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
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Suriye, Çatışma, Ateşkes, Suriye Ordusu, İsrail, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri Süveyda'da Dürziler ile varılan anlaşma sonrası bölgeden çekilmeye başladı. Suriye ordusu ile Dürziler arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye ordusu, 4 gündür yerel silahlı gruplarla çatışmaların meydana geldiği Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor.

Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekiliyor.

Suriye ordusu anlaşma sonrası Süveyda'dan çekiliyor - 1. Resim

Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki AA ekibi ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirdi.

Ordu birliklerinin kentten ayrılması AA tarafından görüntülendi.

Suriye ordusu anlaşma sonrası Süveyda'dan çekiliyor - 2. Resim

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

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