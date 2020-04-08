Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar iki milyon maske üretildi ve dağıtıldı. Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyacını da karşılamak için üretimlerini artıran Bakanlık, Mersin’i pilot şehir seçti. Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti: Mersin’deki okulumuza gerekli yatırımı yaptık. Mersin, günde 10 bin tek kullanımlık önlük üretim kapasitesine sahip oldu. Önlükler, Sağlık Bakanlığımızın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ile ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız.