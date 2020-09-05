Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası gibi ülkelere eğitim konusunda destek olan uluslararası kuruluşlar okulların mümkün olan en kısa sürede açılmasını öneriyor… Türkiyedeki okullar mart ayından bu yana kapalı. Öğrenciler uzaktan eğitim ile bir süredir ders görüyor. Ülkemizdeki okullar yüz yüze eğitim için 21 Eylül’e hazırlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı okulların belirtilen tarihte açılması durumunda ‘bütün tedbirlerin alındığını’ açıkladı. Bu tedbirlerin neler olduğunu irdelik. İşte o çalışmalar:

∂ Okulun ilk haftasında koronavirüs bilgilendirmesi yapılacak.

∂ Her okulda koronadan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.

∂ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilecek.

∂ Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Koruyucu bu ekipmanları bakanlık temin edecek.

∂ WC, banyo ve lavabolardaki zemin, kapı kolları, musluklar vb. alanların uygun temizlik malzemesi ile sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanacak. Yapılan çalışma, çizelge ile kayıt altına alınacak.

∂ Okulların açılmasıyla velilere, özel hazırlanmış "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" iki nüsha hâlinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek. Taahhütnamede bazı tedbirler anlatılacak.

∂ Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilecek.

∂ Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yoluyla yapılacak.

∂ Kitap, kalem, oyuncak, vb. eğitim materyallerinin kişiye özel olması ve öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmaması sağlanacak.

∂ Öğretmenler odasında salgın hastalık riski sebebiyle beslenme faaliyetleri yapılmayacak.

∂ Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak. Sınıf mevcudu yüksek olan okullarda ikili sistem veya farklı günlerde öğrencileri okula çağırma da düşünülüyor…

∂ Covid-19 vakası olması durumunda o sınıf, oda boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak, temizliği yapılacak.

∂ Devamsızlıklar konusunda bir çalışma sürüyor. Öğrencinin testi pozitif çıkarsa ya da ailesinde böyle bir durum olursa mağduriyet yaşanmaması için birtakım esneklikler sağlanacak.