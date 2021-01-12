Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Çocuklarımızın eğitim hayatıyla ilgili bilgi almamızın en yaygın yolu veli WhatsApp grupları... Bu gruplar velilerin iletişim hâlinde kalmasını, fikir ve bilgilerini paylaşmasını sağlıyor. Ancak WhatsApp’ın, gizlilik sözleşmesi dayatması tahtını sallarken güvenirliğinin de sorgulanmasına sebep oldu. Türk kullanıcıları WhatsApp bilgilerini paylaşmaya zorlayan ve hesaplarını kapatmakla tehdit eden Facebook, söz konusu AB olunca sessiz kaldı. Bu durum bardağı taşıran son damla oldu. Dijital zorbalığa karşı okul yönetimleri ve velilerin kullandığı binlerce WhatsApp grubu tek tek kapatılmaya başladı. Uzmanların 'BiP’in verisi Türkiye’de tutuluyor, Telegram'dan önce alternatifiniz BiP olsun' ikazları sonrası 'Öğretmenler odası', ‘Papatyalar sınıfı', '1-A öğrencileri' gibi hesaplar tek tek silindi. BiP'e akın başladı.

VELİLER SİLİYOR

Telefon rehberinde sekiz tane WhatsApp grubu olduğunu söyleyen ortaokul öğretmeni Ferit Ayrık, “Ortak karar aldık. WhatsApp’ı siliyoruz. 400 kişinin yer aldığı gruplardaki kişilere mesaj attık. BiP’i indirdiler. Velilerimize Telegram’ı değil öncelikle BiP’i tavsiye ediyoruz. Bu fırsatı kaçırmamalıyız” dedi. Sınıf annesi Rukiye Bağlan, “Gruplar bize çok yardımcı oluyordu. Fakat dayatmalara boyun eğmeyiz. Yerli olanı seçtik ve BİP'i indirme kararı aldık” diye konuştu.

BiP, ŞİFRELİ KORUNUYOR

Dünyanın 192 ülkesinde 52 milyon kişi tarafından kullanılan BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile korunuyor. Aynı zamanda çeviri özelliğiyle de anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkân tanıyor. Kaybolan mesaj kabiliyeti sayesinde gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor. BiP uygulaması ile banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarası ile para transferi yapılabiliyor.