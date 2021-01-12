Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Tuncer’in atamasına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Tuncer YÖK üyeliğinin yanısıra, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Yüksek Kurulu (TUK) üyeliğine de yeniden seçildi. Prof. Dr. Murat Tuncer’in atamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendi kontenjanından yapıldığı ve geçtiğimiz hafta tebliğ edildiği öğrenildi.