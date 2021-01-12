Prof. Tuncer’in atamasına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Tuncer YÖK üyeliğinin yanısıra, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Yüksek Kurulu (TUK) üyeliğine de yeniden seçildi. Prof. Dr. Murat Tuncer’in atamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendi kontenjanından yapıldığı ve geçtiğimiz hafta tebliğ edildiği öğrenildi.
Prof. Dr. Murat Tuncer üçüncü defa YÖK üyeliğine seçildi
12.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 3. defa seçildi.
Etiketler : İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tuncer,Yükseköğretim Kurulu üyeliği,
759374 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/759374.aspx
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