Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, şüphesiz en çok yarayı verdiği alanlardan biri eğitim oldu. Devletlerin telafinin gerçekleşebilmesi için sarf ettiği yoğun çabaların sonuç vermesi umutla bekleniyor. Türkiye'de de telafi eğitim ve yeni eğitim yılı ile alalkalı detaylar belli olmaya devam ediyor. Bakan Selçuk, katıldığı programda yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime ve yeni eğitim yılına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını söyleyerek, kalan öğretim görevlilerinin hepsinin 7 Haziran'dan itibaren aşı olabileceğini ifade etti. Bununla birlikte yüz yüze eğitimle alakalı konuya da değinen Selçuk, neden şehirlerde iki gün, köylerde 5 gün olduğunu detaylıca anlatarak, 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılının açılabileceğini duyurdu.

KÖY OKULLARI FİZİKSEL AÇIDAN ÇOK MÜSAİT

Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'da kapanacağını hatırlatarak, "Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir." dedi.

Bakan Selçuk şehir ve köy okullarındaki yüz yüze eğitim günlerinin sayısal olarak farklılık arz etmesi durumunu, "Öğrencilerin %90'ı geliyor, devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın %80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden 2 gün. Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular. Köy okullarında ortamlarımız çok müsait fiziksel koşullar açısından. Bizim yaptığımız araştırmalar köy okullarında öğrencilerin akademik eksikliklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 5 gün bunların eksiğini tamamlayarak gidelim ki dezavantaj yaşamasınlar." şeklinde açıkladı.

"OKULLARIMIZIN KOŞULLARI BAZEN UYGUN OLMUYOR"

Okulların yalnızca 2 gün açık kalmasının nedeninin ne olduğuna da değinen Bakan Selçuk, O" zaman cumartesi de okulu mecbur tutmak gerekecekti. Bizim okullarımızın koşulları bazen uygun olmuyor. Biz bir çerçeve çizmek zorundayız ama okul yönetimi 'Bizim ihtiyacımız var, 3 gün çalışmak istiyoruz öğrencilerle' derse böyle bir elastikiyet var." dedi.

Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açabileceklerini söyleyen Bakan, "Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız." açıklamasında bulundu.

Karne konusuna da değinen Ziya Selçuk, "Biz geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Milyonlarca öğrencimiz var, hepsi birden aynı anda sisteme girmeye çalışıyorlar, bir sıkışma oluyor. O yüzden geçen dönem de erkenden açtık. 2 Temmuz'u beklememiz gerekmiyor, biz bir kolaylaştırma yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Karneler 18 Haziran'da alınacak Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek.

Bakan Selçuk açıkladı: Telafi eğitim nasıl olacak? Normalleşme süreci kapsamında en çok merak edilen konulardan biri olan telafi eğitim hususuna açıklama getiren Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, eğitim kurumların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını söyledi.

Zil çaldı! Anaokulu ve ilkokullar yüz yüze eğitime başladı Normalleşmenin ikinci aşamasında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime bugün itibariyle başladı.