Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimiyle Türkiye’nin gelişmesine kritik katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre şuuru gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarının yetiştirileceği TÜBİTAK Fen Lisesi kapılarını öğrencilere açıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi verilmesi planlanıyor. Bu sayede öğrenciler hem kendi geleceklerini hem de ülkenin geleceğini inşa edecek. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören ve 2021 Merkezî Sınav sonuçlarına göre yüzde 1’lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesinin bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek olan eğitim faaliyetleri boyunca 28 farklı seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanacak. Lise, 24 modern teknolojiyle donatılmış derslik, 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, kapalı ve açık spor salonları, 10 ileri düzey temel bilim atölyesi ve çok amaçlı konferans salonuyla yemekhanenin bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alana sahip olacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alınacağı liseyi tercih etmek isteyen öğrenciler için TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı’na 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Müsilaj çalışmaları hafta ortasında teslim edilecek TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, müsilaj odaklı değişik numuneler aldıklarını ve analiz çalışmalarının önemli bir kısmının tamamlandığı belirterek, "Çalışmaları hafta ortasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız" dedi.