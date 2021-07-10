Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sofya Meslek Lisesi öğrenciler 15 gün staj gördükleri TİA tesislerine hayran kaldılar. Türkiye komşu ülkelerin gençlerini eğitip yetiştirerek önemli bir hizmete imza atıyor. Nitekim Bulgaristan’dan gelen Meslek Lisesi öğrencileri modern cihazlar, yeni tasarımlarla tanıştılar, bilhassa elektrikli otomobiller ve test teknikleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Muavini Ferhat Saraç, kendisi de bir Bulgar göçmeni olduğu için onların dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Konu hakkında gazetemize kısa bir bilgi veren Ferhat Saraç “Komşu ülkelerle böyle çalışmalarımız oluyor, onlar bize, biz onlara öğrenci yolluyoruz, bir nevi Erasmus programı işliyor. Sofya Meslek Lisesi 20 öğrenci ve 2 öğretmen ile bize müracaat etti. İstanbul’da 14 gün staj gördüler. Bizim ayarladığımız işletmelerde staj gördüler. Cumartesi pazar günleri İstanbul’u gezip kültürümüzü de tanıdılar. Kendileri ile yakinen ilgilendik, misafirperverliğimizden hoşnut kaldılar. 15 günlük programı dikkatle izlediler ve sertifika almaya hak kazandılar. Bu aldıkları Europass Belgesi ile Avrupa’nın her yerinde kolay iş bulacak en azından öncelik kazanacaklar. Bu ilk değil, bizim 11’inci projemiz. Ev sahibi olarak onların konaklamasını, ulaşımını, staj yerlerini ayarlıyoruz. 15 gün ağırlıyor, gezdiriyoruz. Sağ olsun TİA bizi yalnız bırakmadı hem servisini açtı, hem tecrübelerini paylaştı. Şu pandemi ortamında bile nazlanmadı. Türkiye teknik olarak Bulgaristan’ın çok önünde, çocuklar burada hiç göremeyecekleri şeyleri gördüler.

İLK GÜNKÜ GİBİ…

TİA markası altında çalışan Şaseci Ahmet Usta sektörün önde gelenlerinden biri, ona göre tamiri yapılmayacak araba, giderilemeyecek hasar yok. Yaklaşık 40 sigorta şirketi ile çalışıyor, kaza yapan arabaların jantından tavanına her tarafını düzeltiyor, zaman zaman yetkili servislere de hizmet sunuyorlar. Şase kaporta, mekanik parça, alüminyum ve plastik onarımlarında iddialılar. TİA olarak Türkiye genelinde 34 bayileri var, bu sayıyı artırmaları mümkün ama bilgi ve tecrübe istiyor, seçici davranıyorlar.