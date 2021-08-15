Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Diş   Hekimliği   Fakültesi,   İktisadi   ve   İdari   Bilimler   Fakültesi  ve   Meslek   Yüksekokulu  bünyesine  çeşitli  alanlarda;  15  Öğretim  Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." 

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