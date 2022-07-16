Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’den lisans eğitimi almak için her yıl 55 binden fazla Türk öğrenci İngiltere, Almanya, ABD ve Kanada gibi ülkelere giderken, bu ülkelere göre daha düşük maliyetler sunan Malta üniversiteleri de yoğun olarak tercih edilmeye başladı. Türkiye’den sayıları binlerle ifade edilen Türk öğrencinin yükseköğrenim için AB ülkesi Malta’ya gittiği bildiriliyor.

İngiltere merkezli Türk kuruluşu First Edumate Kurucusu Kerem Öziş, Malta üniversitelerindeki eğitim sisteminin İngiltere eğitim sistemiyle büyük benzerlikler taşıdığını belirterek “YÖK denkliği taşıyan bu üniversitelerde öğrenim ücretleri 3 bin 990 avrodan başlıyor. Yaşam giderleri de en çok tercih edilen ülkelere nazaran hayli uygun. Ana dili İngilizceolan Malta’da lisans eğitimi üç yıl, yüksek lisans ise bir yıl sürüyor. Bunun yanında ayrıca eğitim alırken çalışma izni ve akademik eğitim sonrasında da dokuz ay tam zamanlı oturum ve çalışma izni avantajı bulunuyor” dedi. Öğrenim görmek isteyenlerin Malta seçimlerinde ana dil, eğitim ve yaşam giderlerinin daha ekonomik olmasının yanında vize yaptırımlarının çok sayıdaki ülkeye göre daha pozitif olduğunun altını da çizen Öziş, AB ülkesi Malta’dan diğer AB ülkelerine rahat seyahat imkânının olması tercihlerde önemli rol oynadığını kaydetti.

Öziş “İngiltere’deki üniversitelerin Malta kampüsleri de bulunuyor ve bu üniversiteler YÖK denkliği olan İngiliz diploması veriyor. Küçük bir ada olması Malta açısından dezavantaj gibi görünse de eğitime yönelim anlamında katkı sunuyor” diye konuştu.

Yabancı öğrencide hedef 500 bin Kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim gören öğrenci sayısı dünyada 1975 yılında yalnızca 800 bin iken, bu sayı 2010 yılında 4 buçuk milyona ulaştı. Bugün 7 buçuk milyona ulaşmış bu rakamların 2030 yılında ise 20 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye bulunduğu fırsatlar itibariyle pastadan önemli paylar almaya başladı.

Ek gösterge ve öğrenci affı komisyonda kabul edildi Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.