Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders, fiyatlar 2 ila 5 bin TL arasında değişiyor

Ünversitelerde rağbet gören seçmeli derslere olan ilgi karaborsayı da beraberinde getrdi. Kredi doldurmak amacıyla da kullanılan seçmeli dersler için açık artırmalar bile düzenleniyor. İhtiyacı olmadığı hâlde seçmeli ders alanlar, bunları mezun olmak için bekleyenlere 2-5 bin liraya satıyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Üniversitelerde bahar dönemi ders kayıtları başladı, öğrenciler arasında ‘satılık seçmeli ders’ pazarı da hareketlendi. Üniversitelerde öğrencilerin zorunlu almaları gereken dersler dışında kredilerini doldurmak için alternatif seçmeli dersler bulunuyor. Fakat bunları seçmek öyle kolay değil. Alıcısı çok olduğu için talep eden de fazla.

Sistem açıldığında elini çabuk tutan o dersi kapıyor. Asıl pazarlık sonra başlıyor. Danışman onayına gönderilmeden öğrencinin seçtiği dersler bir süre askıda kalabiliyor.

‘Ekle-çıkar’ yapması için öğrencilere kolaylık sağlanıyor. İşte tam da aralıkta ticaret başlıyor. Kimin hangi dersi aldığı kulaktan kulağa yayıldığı için kredisini yükseltmek ya da tek dersten mezun olmayı bekleyen öğrenciler ile ilgili seçmeli dersi seçen arasında iletişim başlıyor. Bu konuşma bazen kurulan WhatsApp grubunda bazen de yüz yüze yapılıyor. Seçilen dersi arkadaşından almak için derse göre fiyatlar 2 bin ile 5 bin TL arasında değişiyor. Konuştuğumuz bazı öğrenciler birden çok öğrenci aynı dersi istediği zamanlarda açık artırmanın dahi yapıldığını belirtiyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı zaman ise harekete geçiliyor. Ders seçme sisteminde kimsenin olmadığı gece yarısında taraflar aktif oluyor. İhtiyacı olmadığı hâlde seçmeli dersi seçen öğrenci ‘çıkar’ butonuna tıklarken, anlaşma sağlayan diğer kişi ‘ekle’ butonuna basıyor. Süreç noktalanıyor.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Bu duruma üniversiteler de tepkili... İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi bir duyuru yayımladı. Ders ticaretine karşı yaptırımların olacağı belirtilen duyuruda şu uyarı yapıldı: Değerli öğrenciler, bölümümüze (özellikle bazı dersler ile ilgili) kontenjan artırımı konusunda yoğun talep olmaktadır. Fakat biz kontenjanları ne kadar artırırsak artıralım yine de öğrenciler kaydolamamaktadır. Bunun sebebi bazı öğrencilerin dersleri (okumayacak olmalarına rağmen) alarak ellerinde tutmalarıdır. Aynı öğrencilerin daha sonra bu dersleri kontenjan bulamayan öğrencilere para karşılığı sattığı tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin kimler olduğu, işlem hareketlerinden yola çıkılarak tespit edilmeye başlamış olup haklarında gerekli soruşturma başlatılacaktır. Kesinlikle para karşılığı ders almamanızı ve bu durumu teklif edenleri bölüm başkanlığına bildirmenizi rica ederiz. Bu yüzden, belirli derslerde artık kontenjan artırımına gidilmeyecektir.