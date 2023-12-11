'Adabımuaşeret' sınıflara girdi: Ortaokul ve lise müfredatında değişiklik

11 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:10

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anaadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda 'görgü kuralları'nı müfredat kapsamına aldı. Liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda ise "'görgü kuralları ve nezaket' olarak işlenecek derslerin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak 'görgü kuralları ve nezaket' dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor. Öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri ise hedefler arasında.

İKİ DÜZEYDE 72 SAATLİK PROGRAM

İki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeren dersin birinci düzeyindeki müfredat, "görgü ve nezaket", "ailede görgü kuralları ve nezaket", "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket", "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere 4 üniteden oluşuyor. Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise "görgü ve nezaket", "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket", "çevrede görgü kuralları ve nezaket", "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket", "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere 5 ünite yer aldı.

LİSELERDE DRAMA, GÖZLEM, TARTIŞMA

Lise 9. ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren 'adabımuaşeret' dersinde ise öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmaları hedefleniyor. Adabımuaşeret dersinde, teorik bilgilerin öğretilmesinden ziyade drama, gözlem, tartışma gibi etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan tanınacak. Ders ile öğrencilerin geçmişten bugüne kültürde yer alan görgü, nezaket ve zarafeti içselleştirmeleri sağlanarak davranışa dönüşen kalıcı öğrenmelere zemin hazırlanacak..

Ders 7 ünitede anlatılacak. 'Ailede adabımuaşeret' ünitesinde, aile içi ilişkilerde sevgi ve saygının önemi, mahremiyet, Kur'an-ı Kerim ve sünnette anne babaya hürmet, akrabalık ilişkilerinde adabımuaşeret, sevinç ve üzüntüde aile bireyleriyle bir araya gelme gibi konular ve "sılayırahim" kavramının önemi üzerinde durulacak.