Boş vaktinde çobanlık yapan Emir Ali sınavdan 500 tam puan aldı, babası 'Bu dereceyi zaten bekliyordum' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bursluluk sınavında pek çok öğrenci başarı gösterdi. Ancak Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Dişli köyünde yaşayan Emir Ali Dişlioğlu başarısıyla dikkat çekti. Boş vakitlerinde hem ders çalışıp hem de çobanlık yapan Emir Ali 500 tam puan aldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Emir Ali Dişlioğlu, sınavda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Türkiye derecesine giren Emir Ali, çevresinden büyük takdir topladı.

Derslerinin yanı sıra ailesine günlük işlerinde yardımcı olan Emir Ali, keçilere çobanlık yapıyor, kaz ve tavukları besliyor, gerekirse bahçe çapalıyor.

Hayatındaki yoğun tempoya rağmen derslerini ihmal etmeyen Emir Ali, davranışlarıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

Köyde arkadaşlarıyla top oynayan, bisiklet süren Emir Ali, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor.

"BU DERECEYİ ZATEN BEKLİYORDUK"

Emir Ali’nin babası Hamza Dişlioğlu, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, Emir Ali ile ilgilendiğini ve bu derecenin sürpriz olmadığını söylüyor.

Baba Dişlioğlu, "Bu dereceyi zaten bekliyordum. Küçükken çok meraklıydı. 4 yaşında okuma yazmaya başladı. Eğitici öğretici programları tabletine yükledik. Oradan okuma yazmayı öğrendi. Küçük yaşlarında her şeyi çok sorardı, oldukça meraklıydı. Televizyonda geçen yazıları okumayı çok seviyordu. 2 yaşında annesi Kuran öğretti. Derslerden arta kalan zamanlarda bana ve annesine yardımcı olur. Hayvanlarla ilgileniyor. Arkadaşlarıyla zaman buldukça top oynuyor, bize de destek oluyor" diyor.

"TABLETİNE YÜKLEDİĞİM EĞİTİCİ OYUNLARLA OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİ"

Anne Seher Dişlioğlu da oğlunun böyle bir derece almasını beklediğini ifade ediyor.

Anne Dişlioğlu, "Küçük yaşta okumaya başlamıştı zaten. Tabletine yüklediğim oyunlarla, televizyonun altındaki yazılarla okumayı öğrendi. Kuran okumayı öğretmiştim. Zamanını çok güzel okuyarak geçirdi. Derslerinde başarılı bir çocuk oldu" şeklinde konuşuyor.

"BAHÇE İŞLERİ VE HAYVAN BAKIMINA YARDIM EDİYORUM"

Emir Ali Dişlioğlu ise bu başarıyı çabalayarak elde ettiğini ve mutlu olduğunu belirtiyor.

Emir Ali derslerine öğretmenlerinin yönlendirmeleri ve konu tekrarı yaparak çalıştığını söylüyor.

Ayrıca Emir Ali, "Günlük 3 saat civarı ders çalıştım. Test çözdüm. Ders programımı kendim yaptım. Anneme babama yardım ediyorum. Arkadaşlarımla top oynuyorum. Bahçe işlerine ve hayvan bakımına yardım ediyorum. Kardeşimle ilgileniyorum. Gelecekte ne iş yapmak istediğime tam karar veremedim ama yazılım mühendisi olmak istiyorum. Güzel ve çok tutulan bir meslek olduğu için istiyorum" diyerek günlük rutinleri ve hayallerinden söz etti.