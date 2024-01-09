Çorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çorlu, Süleymanpaşa, Malkara yarın okul var mı yok mu?

9 Ocak 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:57

Çorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği okullar tatil mi açıklaması merak ediliyor. Çorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil olacak mı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Çorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da yarın okullar tatil mi? İşte Süleymanpaşa’da yarın okul var mı yok mu, son açıklamalar haberimizde!

ÇORLU’DA SÜLEYMANPAŞA’DA MALKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ 10 OCAK?

Süleymanpaşa’da Malkara’da Çorlu’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili gelişmeler öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

TEKİRDAĞ’DA HAVA DURUMU

Tekirdağ’da 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir: