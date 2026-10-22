MEB’in 26 Ekim’de başlatacağı “Ortak Yazılı Sınav Sistemi” mahkemeye taşındı. Eğitim-İş düzenlemenin iptali için Danıştay’a başvurdu. Eğitim-Bir-Sen ise öğretmenlerin sistem dışına itilip iş yüklerinin artacağını savunarak Bakan Yusuf Tekin’den sistemi tekrar değerlendirmesini istedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Gazetemizin “Ortak sınav geliyor” manşetiyle duyurduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), 26 Ekim’de devreye giriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eleştirilere karşı çıkarak sistemin sınav hazırlığını kolaylaştıracağını ve öğretmeni merkeze alacağını bildirdi.

Bazı sendikalar ise 30 öğrencisi olan bir öğretmenin tek sınav için 300 ayrı veri girişi yapacağını belirterek öğretmenlerin veri giriş memuruna dönüştürüleceğini savundu.

Gündeme getirdiğimiz 'ortak yazılı sınav' tartışılmaya devam ediyor: ‘Yeniden değerlendirilsin’ çağrısı

Eğitim-Bir-Sen, artan iş yükü sebebiyle sistemin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Sendikanın MEB’den altı talebi şöyle:

1. Kılavuzun sendikalar ve öğretmen temsilcileriyle yeniden değerlendirilmesi.

2. Mevzuat arasındaki hukuki uyumsuzlukların giderilmesi.

Gündeme getirdiğimiz 'ortak yazılı sınav' tartışılmaya devam ediyor: ‘Yeniden değerlendirilsin’ çağrısı

3. Öğretmenlerin mesleki takdir yetkisinin korunması.

4. Pilot uygulama ve etki analizi tamamlanmadan ülke genelinde mecburiyet getirilmemesi.

5. İlave veri girişi ve bürokratik işlemlerle iş yükünün artırılmaması.

6. Altyapı ve okul imkânlarına uygun geçiş takvimi hazırlanması.

Eğitim-İş de OYSS’ye karşı Danıştay’da dava açtı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala