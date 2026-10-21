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Eğitim

MEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak

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MEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak
Başlık ResmiMEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak

MEB, 26 Ekim’de başlayacak ortak sınav sistemiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. Pilot uygulamanın 11 ilde 1.999 okulda yapıldığını açıklayan Bakanlık, öğretmenlerin soru hazırlama ve puanlama yetkisinin devam edeceğini bildirdi.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Türkiye gazetesinin “Ortak sınav geliyor” diyerek manşetine taşıdığı yeni sistemle ilgili Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaptı.

İstanbul’dan Mardin’e, Edirne’den Hakkâri’ye ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemini başlatacak sistem, 26 Ekim’de devreye giriyor.

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16 farklı dersi kapsayan açık uçlu soru havuzu modeli, öğretmenler arasında iş yükü tartışmalarına yol açarken Bakanlık, sistemin öğretmeni dışladığı, iş yükünü artırdığı ve pilot uygulama yapılmadan hayata geçirildiği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

MEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak
Başlık ResmiMEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak

Hazırlık sürecinde saha araştırmaları ve pilot uygulamalar yapıldığı bildirildi. Bakanlık kaynakları, geçen yıl 81 ilde 150 ortaokul ve 152 lisede çalışma yürütüldüğünü, 2 bin 110 sınav evrakının incelendiğini açıkladı.

Bulguların öğretmen ve yöneticilerle odak grup görüşmelerinde değerlendirildiği belirtildi. Sistemin pilot uygulaması ise 8-12 Haziran’da 11 ilde, 9. sınıf din kültürü ve 10. sınıf felsefe derslerinde toplam 1.999 okulda gerçekleştirildi. Bakanlık, pilot uygulamada öğretmen memnuniyetinin yüksek olduğunu bildirdi.

MEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak
Başlık ResmiMEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak
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Ortak sınav, açık uçlu soru, sınav analizi ve konu soru dağılım tablolarının 9 Eylül 2023 tarihli yönetmelikten bu yana uygulandığını hatırlatan MEB, öğretmenlerin sınav hazırlığındaki rolünün devam edeceğini vurguladı. Buna göre 6-8 açık uçlu sorudan oluşacak sınavlarda soru kaynağı, zümrece hazırlanacak ve değiştirilebilecek sorular, güçlük düzeyi ve puanlama öğretmenler tarafından belirlenecek.

MEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak
Başlık ResmiMEB'den ortak sınav sistemi açıklaması: Öğretmenin söz hakkı korunacak

Yeni EBA üzerinden soru bazlı puanlama yapılacağını belirten Bakanlık, sistemin öğrenci ve velilere öğrenme çıktılarına dayalı ayrıntılı geri bildirim sunacağını kaydetti. Konu soru dağılım tablolarında da okul türü, bölge, öğrencilerin hazır bulunması ve öğretmenin izinli ya da raporlu olması gibi durumlara göre farklı senaryoların yer alacağı ifade edildi.

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