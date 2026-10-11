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Kantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak

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Kantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak
Başlık ResmiKantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak

Okul kantinlerinde satılan paketli gıdalara Beslenme Skoru sistemi geliyor. Okul Gıdası Logosu uygulaması ise bir yıl ertelenerek 13 Eylül 2027’ye uzatıldı.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Tarım ve Orman, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının 2019 yılında imzaladığı ortak protokolle gündeme gelen ancak çeşitli sebeplerle ertelenen Okul Gıdası Logosu uygulamasında yeni takvim belli oldu.

Daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi, Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle 13 Eylül 2027’ye uzatıldı. Yeni düzenlemeyle okul kantinlerindeki hazır ambalajlı gıdalar için Beslenme Skoru sistemi getirildi.

Kantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak
Başlık ResmiKantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak
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Ürünlerin enerji, besin ögeleri ve üretim süreçlerine göre hesaplanacak skor; ambalajlarda renk ve harflerle gösterilecek, etiketlerde A, B veya C ibaresi yer alabilecek.

Kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek ve bu veriler diğer iki bakanlığın internet sitelerinde yayımlanacak. Onayı iptal edilen ya da skoruna bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca uygun bulunmayan gıdalar; resmî ve özel okullardaki kantin, yemekhane ve büfe gibi işletmelerde satılamayacak.

Kantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak
Başlık ResmiKantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak
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Uygulamanın daha önce belirlenen tarihte hayata geçirilememesi üzerine geçiş süresi bir yıl daha uzatıldı.

Kantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak
Başlık ResmiKantincilere Okul Gıdası Logosu için ek süre tanındı: 13 Eylül 2027'de başlayacak

Edinilen bilgilere göre, kantin işletmecilerinin mevcut sözleşmeleri sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için ek süre tanındı. Bakanlıkların ise yeni düzenlemeyle kararlı olduğu öğrenildi.

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