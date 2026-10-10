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Eğitim

MEB'den kesin talimat: Milletlerarası okullara Türk öğrenci kaydına geçit yok

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MEB'den kesin talimat: Milletlerarası okullara Türk öğrenci kaydına geçit yok
Başlık ResmiMEB'den kesin talimat: Milletlerarası okullara Türk öğrenci kaydına geçit yok

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), milletlerarası özel öğretim kurumlarında Türk vatandaşı öğrencilerin eğitim görmesine yönelik yasağın kesin olarak uygulanması konusunda illeri uyardı.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıyla, milletlerarası okullarda kayıt kabul döneminde öğrencilerin yabancı uyruklu olduklarını gösteren resmî belgelerin titizlikle incelenmesi istendi.

MEB'den kesin talimat: Milletlerarası okullara Türk öğrenci kaydına geçit yok
Başlık ResmiMEB'den kesin talimat: Milletlerarası okullara Türk öğrenci kaydına geçit yok

Milletlerarası özel öğretim kurumlarına yalnızca yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği hatırlatılan yazıda, Türk vatandaşlarının hangi ad altında olursa olsun bu okullara ilk kayıtlarının yapılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

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Öğrenciye kayıt yapılmadan eğitim hizmeti sunulmasının da mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. MEB, gönderdiği talimatta mevzuata aykırı uygulamaların ağır yaptırımları olduğunu hatırlattı. Temmuz ayında milletlerarası okulların Türk vatandaşı öğrencilerin kayıtlarını yapması veya bu öğrencilere eğitim vermesi hâlinde bunlara brüt asgari ücretin 20 katı (660 bin 600 TL) idari para cezası uygulanması ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi düzenlenmişti. Aynı yaptırım, yabancı uyruklu olarak kayıt yaptırdıktan sonra Türk vatandaşlığını kazanan öğrencilerin kanunda belirtilen süreden daha uzun süre kurumda tutulması hâlinde de uygulanacak.

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