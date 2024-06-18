İhlas Koleji son sınıf öğrencileri mezuniyet töreniyle hayata uğurlandı

İhlas Koleji çatısı altında eğitim veren Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi ile Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi son sınıf öğrencileri, düzenlenen mezuniyet törenleriyle hayata uğurlandı.

Okullar kapandı, lise son sınıf öğrencileri üniversite sınavına girdi ve okullarına veda etti. Birçok lise, son sınıf öğrencilerini hayata uğurlamak için mezuniyet töreni düzenledi. İhlas Koleji çatısı altında eğitim veren kurumlar da, öğrencileri için unutulmaz bir gece yaşattı.

"BURUK BİR SEVİNÇ VAR İÇİMİZDE"

İki ayrı günde yapılan törenlerin ilki Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için yapıldı. Program, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur’un açılış konuşmasıyla başladı. Duygusal bir konuşma yapan Okur, “Sizleri yuvadan uçururken buruk bir sevinç var içimizde: Bir taraftan sizlerden ayrılmanın hüznünü yaşarken bir taraftan da sizin gibi kaliteli ve güzide insanları vatanımıza, milletimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Okul birinci, ikinci ve üçüncülerine plaket verilen programda Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi birincisi olan Zeynep Yavuz, birincilik konuşması yaptıktan sonra mezunlar kütüğüne plaket çaktı. Zeynep Yavuz’dan sonra Özel İhlas Anadolu Lisesi birincisi olan Zeynep Buse Gülbaş da konuşmasını yaparak mezunlar kütüğüne plaket çaktı. Birlikte geçen yılların anılarından oluşan video gösterisi ile devam eden program, kep atma töreni ile sona erdi.

MEZUNLARA 'ELVEDA' DEDİ

İkinci törende ise Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri mezuniyete adım attılar. Hazırlanan videolarla öğrencilerin anılarının yer aldığı törende İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur öğrencilere girdikleri YKS’de başarılar dilerken sağlık, huzur ve mutluluk temennileriyle aynı zamanda müdürlüklerini de yaptığı mezunlara “elveda” dedi.

Okul birinci, ikinci ve üçüncülerine plaket verilen programda Özel Marmara Evleri Fen Lisesinde okul birincisi olan Sevde Naz Yılmaz, birincilik konuşması yaptıktan sonra mezunlar kütüğüne plaket çaktı. Sevde Naz Yılmaz’dan sonra Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi birincisi olan Esma Kahraman da mezunlar kütüğüne plaket çaktı. Mezunların, küçüklük ve büyüklük fotoğraflarının gösterildiği videonun ardından danışman öğretmenler, öğrencilerine temsilî diplomalarını verdi.

Programda büyük bir heyecanla beklenen kep atma töreninde, mezunlar hep birlikte “Arkadaş” şarkısını söyleyerek büyük bir coşkuyla keplerini havaya atıp İhlas Kolejine “elveda” yepyeni bir hayata “merhaba” dediler.