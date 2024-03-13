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Haberler > Eğitim > İhlas Koleji TÜBİTAK Yarışmasında bölge şampiyonluğu ve üçüncülüğü elde etti

İhlas Koleji TÜBİTAK Yarışmasında bölge şampiyonluğu ve üçüncülüğü elde etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İhlas Koleji TÜBİTAK Yarışmasında bölge şampiyonluğu ve üçüncülüğü elde etti

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhlas Koleji TÜBİTAK tarafından düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Yarışmaları’nda Tarih Kategorisinde birinci olurken aynı kategoride üçüncülüğü de kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 4-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen proje sergileri ve değerlendirmeler sonucunda ödül töreni düzenlendi. Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Kübra Sena Kara, danışmanlığını İhlas Koleji Tarih öğretmeni Arif Hikmet Karaman’ın yaptığı “Zamanın Mührü: Sözlü Tarih Işığında 1960-1974 Olayları ve Kıbrıslı Türklerin Anlatıları" adlı tarih projesi ile İstanbul Avrupa Bölge birincisi oldu.

Aynı kategoride yine Özel Bahçelievler Fen Lisesi öğrencileri Miraç Düşünüklü ve Enver İbrahim Şen’in birlikte hazırladıkları ve Arif Hikmet Karaman’ın danışmanlığı üstlendiği Olimpiyat Oyunlarında Parlayan Türk Yıldızları: Zaferin İzinde Tarihi Bir Yolculuk adlı proje de Bölge Üçüncüsü oldu.

Düzenlenen ödül töreninde kategorisinde birinci olan Kübra Sena Kara ödülünü İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür’den aldı. Üçüncü olan Miraç Düşünüklü ve Enver İbrahim Şen ise ödüllerini İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Cebeci’den aldılar. Ödül töreninden sonra konuşan Kübra Sena Kara Kıbrıs tarihi açısından en önemli dönemin ele alındığı değerli bir proje yaptıklarını dile getirerek bu projenin ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Üçüncülüğü elde eden Miraç Düşkünüklü ve Enver İbrahim Şen de İhlas Koleji olarak iki ödül aldıklarını vurgulayarak başarılarından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

TÜBİTAK yarışmasında önemli bir başarı elde eden öğrencileri tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, başarıların tesadüf olmadığının altını çizdi. İhlas Koleji'nin her yıl TÜBİTAK yarışmalarında yer aldığını ve öğrencilerini teşvik ettiklerini ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimiz her yıl danışman öğretmenleri ile birlikte bu yarışma için hazırlanıyorlar. Uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan projeleri ile okulumuzu en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu yıl elde etmiş olduğumuz birincilik ve üçüncülük geçmiş yıllardaki tecrübelerimizin eseridir. Yeni başarılar için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çalışmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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