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KPSS Ortaöğretimde 2,9 milyon aday yarıştı, adayları Marlon Brando ile Anthony Quinn zorladı

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KPSS Ortaöğretimde 2,9 milyon aday yarıştı, adayları Marlon Brando ile Anthony Quinn zorladı
Başlık ResmiMarlon Brando

KPSS Ortaöğretim sınavı yine polis ile jandarmanın zamanında yetiştirdiği ve geciktikleri için kapıda kalanlarla tamamlandı. İslamiyet’in doğuşunun anlatıldığı Çağrı filmiyle ilgili soruda adaylar Anthony Quinn ile Marlon Brando karışıklığı yaşadı. Sınavda SUMUD filosuyla ilgili soru da dikkat çekti.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı tamamlandı. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirilen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soru yöneltildi. Adaylara 130 dakika süre verilen sınav, saat 12.25'te sona erdi.

ÇAĞRI FİLMİ ZORLADI

Sınavın ardından adayların konuştuğu sorulardan biri de Türk izleyicisinin yakından tanıdığı Çağrı filmiyle ilgili oldu. Adayların aktardığına göre, filmde hazreti Hamza karakterini canlandıran ünlü oyuncunun adı soruldu.

Anthony Quinn
Başlık ResmiAnthony Quinn

Sorunun doğru cevabı, dünyaca ünlü oyuncu Anthony Quinn'di. Ancak bazı adayların seçenekler arasında yer alan Marlon Brando ile karıştırdığı ve bu şıkkı işaretlediği ifade edildi.

Marlon Brando
Başlık ResmiMarlon Brando

SUMUD SORUSU SORULDU

İsrail ablukası altında soykırıma uğrayan Gazze'ye insani yardım götürürken açık denizde İsrailli teröristlerin korsanlığına maruz kalan uluslararası SUMUD filosu ile ilgili soru da dikkat çekti.

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SONUÇLAR 19 KASIM'DA

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Öte yandan bu sınavda da kapıların kapanış saatini geçiren adaylar dışarıda kaldı. Giriş süresi dolduktan sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

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