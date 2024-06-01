LGS'ye saatler kaldı, uzmanlar açıkladı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin gireceği LGS sınavına saatler kaldı. Uzmanlar sınav öncesi öğrenciler için son uyarılarda bulundu. Özellikle heyecanın bastırılması için gerekenler bir bir açıklandı.
Türkiye'yi 2 Haziran pazar günü saat 10.00'da yapılacak LGS sınavı heyecanı sardı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin kaderini etkileyecek bu sınav için uzmanlardan son uyarılar geldi.
UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Uzmanlar sınava girecek öğrencilerin için şu önerilerde bulundu.
- Sınavdan 1 gün önce asla ders çalışılmamalı.
- Sınava geç kalmamak için öğrenciler en geç 09.00’da evden çıkmalı
- Özellikle geç kalma ihtimali öğrencilerin stresini artıracaktır.
SINAV ANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Öğrencilerin sınav esnasında verilen araç gereçleri kendisinin rahat edeceği şekilde dizayn etmesi önemli.
- Ayrıca sınav öncesi ve sınav devam ederken çok fazla su içmemeli. Kendisini rahatlatmak için belirli aralıklarda yudumlamalı.
- En çok hakim olduğu sorulara öncelik vermeli, çözemedikleri için vakit kaybetmemeli. Böylece heyecan bastırılmalı.
SINAV SONRASI NE YAPILMALI?
- Sınavı bitirip okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalı.
- Öğrenciler de artık bu uzun maratonun bittiği için sevinmeli.
- Ne olursa olsun ailelerinin onlara sahip çıkacağını ve yanında olacağını bilmeli.
Kaynak: Türkiye Gazetesi