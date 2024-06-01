Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > LGS'ye saatler kaldı, uzmanlar açıkladı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar

LGS'ye saatler kaldı, uzmanlar açıkladı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS&#039;ye saatler kaldı, uzmanlar açıkladı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin gireceği LGS sınavına saatler kaldı. Uzmanlar sınav öncesi öğrenciler için son uyarılarda bulundu. Özellikle heyecanın bastırılması için gerekenler bir bir açıklandı.

Türkiye'yi 2 Haziran pazar günü saat 10.00'da yapılacak LGS sınavı heyecanı sardı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin kaderini etkileyecek bu sınav için uzmanlardan son uyarılar geldi.

UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Uzmanlar sınava girecek öğrencilerin için şu önerilerde bulundu.

- Sınavdan 1 gün önce asla ders çalışılmamalı.

- Sınava geç kalmamak için öğrenciler en geç 09.00’da evden çıkmalı

- Özellikle geç kalma ihtimali öğrencilerin stresini artıracaktır.

LGS'ye saatler kaldı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar - 1. Resim

SINAV ANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öğrencilerin sınav esnasında verilen araç gereçleri kendisinin rahat edeceği şekilde dizayn etmesi önemli.

- Ayrıca sınav öncesi ve sınav devam ederken çok fazla su içmemeli. Kendisini rahatlatmak için belirli aralıklarda yudumlamalı.

- En çok hakim olduğu sorulara öncelik vermeli, çözemedikleri için vakit kaybetmemeli. Böylece heyecan bastırılmalı.

LGS'ye saatler kaldı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar - 2. Resim

SINAV SONRASI NE YAPILMALI?

- Sınavı bitirip okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalı.

- Öğrenciler de artık bu uzun maratonun bittiği için sevinmeli.

- Ne olursa olsun ailelerinin onlara sahip çıkacağını ve yanında olacağını bilmeli.

LGS'ye saatler kaldı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 bin liralık kitap setine 14 bin 500 lira istedi! Okul müdürüne emsal ceza talebi - EğitimFahiş kitap parası isteyen okul müdürüne emsal cezaİTÜ Anadolu Lisesi için MEB yeni yer arayışında - EğitimİTÜ Anadolu Lisesi için MEB yeni yer arayışındaMEB’den tepkiler sonrası dikkat çeken genelge! Okul dışı mezuniyete bakanlık el koydu - EğitimOkul dışı mezuniyete bakanlık el koyduİmam Hatip öğrencilerinden Kudüs bildirisi: Selahaddin Eyyubi’nin ruhuyla geleceğiz - Eğitimİmam Hatip öğrencilerinden Kudüs bildirisi: Selahaddin Eyyubi’nin ruhuyla geleceğizBoğaziçi’nin başarılı kimya profesörü Birleşik Kraliyet Bilimler Akademisi’nde! - EğitimBoğaziçi’nin başarılı kimya profesörü Birleşik Kraliyet Bilimler Akademisi’nde!“MBA Programlarımız 11 Ayda Hedefe Ulaştırıyor” - Eğitim“MBA Programlarımız 11 Ayda Hedefe Ulaştırıyor”
Sonraki Haber Yükleniyor...