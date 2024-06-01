LGS'ye saatler kaldı, uzmanlar açıkladı! 1 milyon öğrenciye son uyarılar

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin gireceği LGS sınavına saatler kaldı. Uzmanlar sınav öncesi öğrenciler için son uyarılarda bulundu. Özellikle heyecanın bastırılması için gerekenler bir bir açıklandı.

Türkiye'yi 2 Haziran pazar günü saat 10.00'da yapılacak LGS sınavı heyecanı sardı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin kaderini etkileyecek bu sınav için uzmanlardan son uyarılar geldi.

UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Uzmanlar sınava girecek öğrencilerin için şu önerilerde bulundu.

- Sınavdan 1 gün önce asla ders çalışılmamalı.

- Sınava geç kalmamak için öğrenciler en geç 09.00’da evden çıkmalı

- Özellikle geç kalma ihtimali öğrencilerin stresini artıracaktır.

SINAV ANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öğrencilerin sınav esnasında verilen araç gereçleri kendisinin rahat edeceği şekilde dizayn etmesi önemli.

- Ayrıca sınav öncesi ve sınav devam ederken çok fazla su içmemeli. Kendisini rahatlatmak için belirli aralıklarda yudumlamalı.

- En çok hakim olduğu sorulara öncelik vermeli, çözemedikleri için vakit kaybetmemeli. Böylece heyecan bastırılmalı.

SINAV SONRASI NE YAPILMALI?

- Sınavı bitirip okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalı.

- Öğrenciler de artık bu uzun maratonun bittiği için sevinmeli.

- Ne olursa olsun ailelerinin onlara sahip çıkacağını ve yanında olacağını bilmeli.