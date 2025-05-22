MEB bütçesinden... Maarif Vakfına 6,7 milyar lira aktarıldı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

MAHMUT ÖZAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlerle ilgili giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu sene MEB bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Geçen sene bu miktar 5 milyar 702 milyon TL idi.