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Meslek liseliler kapı kapı gezerek gönülleri fethediyor! Öğrencilerden örnek proje

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meslek Liseleri, Haber

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri, muhtaç ailelerin evlerinin bakım ve tamirini yapıyor, eskiyen tesisatlarını yeniliyor. Metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan mobil ekip, öğretmenlerinin de desteğiyle kapı kapı gezerek gönülleri fethediyor.

Tekye Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Fahri Gökçek'in evine giden öğrenciler, evin elektrik tesisatını yeniledi ve mobilyaların tadilatını yaptı.

"DEVLETİMİZİN AİLELERİN YANINDA OLMASI ONLARI MUTLU EDİYOR"

Tadilatı yapılan eve gelerek öğrencilerin çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Ben de Varım Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi 5 ailenin evini yenilediklerini belirtti.

Meslek liseliler kapı kapı gezerek gönülleri fethediyor! Öğrencilerinden örnek çalışma - 1. Resim

Proje sayesinde öğrencilerin hem yeteneklerini geliştirdiğini hem de sorumluluk duygusuyla topluma katkı sağladığını dile getiren Altay, meslek liselerini tercih edecek gençlerin sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

Altay, "Özellikle eleman temini konusunda meslek liselerimizi önemsiyor, öğrencilerimizi meslek liselerine davet ediyoruz. Bu projede emek verenlere teşekkür ediyor, Bakanlığımıza güzel projeler için şükranlarımızı arz ediyorum." dedi

Meslek liseliler kapı kapı gezerek gönülleri fethediyor! Öğrencilerinden örnek çalışma - 2. Resim

OKULDA ÖĞRENDİKLERİNİ ALANDA UYGULUYORLAR

Elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Cuma Avcı, bugüne kadar birçok eve giderek ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tadilatları yaptıklarını söyledi.

Meslek liseliler kapı kapı gezerek gönülleri fethediyor! Öğrencilerinden örnek çalışma - 3. Resim

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Avcı, "Ailelere elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Elektrik, mobilya işlerini yapıyoruz. Bu sayede kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Okulda öğrendiklerimizi burada pratiğe çevirirken ailelere de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Okulun Elektrik Bölümü Öğretmeni Mustafa Yakar da öğrencilerin bir yandan derslerini alanda uygulayarak tecrübe edindiğini diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu kaydetti.

Evi onarılan Ahmet Fahri Gökçek ise eskiyen elektrik tesisatını yenileyen ve tadilat yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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