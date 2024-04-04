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Haberler > Eğitim > POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak: Ön başvurular başladı

POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak: Ön başvurular başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
POMEM&#039;e 7 bin 500 öğrenci alınacak: Ön başvurular başladı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

POMEM'e 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere toplam 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular başladı. Başvurular için son tarih ise 14 Nisan.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için bugün başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabilecek.

6 BİN ERKEK, 1500 KADIN 

Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek. 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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