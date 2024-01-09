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    Tekirdağ’da okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Çorlu’da, Süleymanpaşa’da Şarköy’de okullar tatil mi?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tekirdağ’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Çorlu, Süleymanpaşa, Çerkezköy… | Tekirdağ Valiliği okullar tatil mi merak ediliyordu. Tekirdağ’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil oldu. Tekirdağ’da yaşayan öğrenci ve veliler Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil araştırılıyordu. Peki, Çorlu’da okullar tatil mi, Süleymanpaşa’da okullar tatil mi? İşte Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Malkara, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı okullar tatil mi? Detaylar…

    Tekirdağ’da okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Çorlu’da, Süleymanpaşa’da Şarköy’de okullar tatil mi?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tekirdağ Valiliği yarın okullar tatil mi? Tekirdağ’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil oldu. Tekirdağ’da yaşayan öğrenci ve veliler Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil araştırılıyordu. Peki, Çorlu’da okullar tatil mi, Süleymanpaşa’da okullar tatil mi? İşte Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Malkara, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı okullar tatil mi? İşte Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tatil açıklaması…

    TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

    TEKİRDAĞ VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI

    Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

    Tekirdağ’da okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Çorlu’da, Süleymanpaşa’da Şarköy’de okullar tatil mi?

    TEKİRDAĞ’DA HAVA TAHMİN RAPORU

    Tekirdağ’da 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir:

    Tekirdağ’da okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Çorlu’da, Süleymanpaşa’da Şarköy’de okullar tatil mi?

    TekirdağOkulKarTatilÇorlu
    Haberler > Eğitim > Tekirdağ’da okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Çorlu’da, Süleymanpaşa’da Şarköy’de okullar tatil mi?
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