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Haberler > Eğitim > Temaslar sonuç verdi Mekke-Medine’deki okullarımız açılıyor

Temaslar sonuç verdi Mekke-Medine’deki okullarımız açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Temaslar sonuç verdi Mekke-Medine’deki okullarımız açılıyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da kapalı Türk okulu kalmadı. Diplomatik teşebbüsler meyvesini verdi. Suudi Arabistan’ın 2020 yılında kapattığı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 8 Türk okulundan ikisi daha açılıyor. Okullar Mekke ve Medine’de bulunuyor.

Türkiye Gazetesi/Eğitim Servisi - Suudi Arabistan’da kapalı Türk okulu kalmadı. Suud yönetimi, başkent Riyad ve diğer velayetlerde faaliyet gösteren Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatmıştı.

Riyad Uluslararası Türk Okulu, Cidde Uluslararası Türk Okulu, Tebük Uluslararası Türk Okulu, Dammam Uluslararası Türk Okulu, Taif Uluslararası Türk Okulu, Abha Uluslararası Türk Okulu, Mekke Uluslararası Türk Okulu, Medine Uluslararası Türk Okuluna kilit vurulması çok tartışılmıştı. Türkiye’nin diplomatik temasları sonrası 6 okul çeşitli aralıklarla açıldı. Mekke ve Medine’deki okullar içinse uzun süredir temaslar sürüyordu. İki ülke makamlarının istişareleri sonucunda Mekke ve Medine’deki okulların da yeni eğitim öğretim döneminde açılmasına kararı verildi. Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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