TUS sonuçları açıklandı: 1 soru iptal edildi
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2024-TUS 1. dönem ile Tıp 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı.
Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.