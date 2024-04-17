Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: Kesin sayı Mehmet Şimşek dönünce belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen atamalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuştu. Tekin, "Atama ile kesin sayı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönünde belirlenecek" dedi.

Dün akşam gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." demişti.

"SAYI DA TAKVİM DE BELLİ DEĞİL"

Kabine toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de konuyla ilgili sorular yöneltildi. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Tekin, kesin sayının ABD’de bir takım ziyaretler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ülkeye dönüşü sonrası netleşeceğini belirtti.