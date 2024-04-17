Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: Kesin sayı Mehmet Şimşek dönünce belirlenecek

Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: Kesin sayı Mehmet Şimşek dönünce belirlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Tekin&#039;den öğretmen ataması açıklaması: Kesin sayı Mehmet Şimşek dönünce belirlenecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen atamalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuştu. Tekin, "Atama ile kesin sayı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönünde belirlenecek" dedi.

Dün akşam gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." demişti.

"SAYI DA TAKVİM DE BELLİ DEĞİL"

Kabine toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de konuyla ilgili sorular yöneltildi. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Tekin, kesin sayının ABD’de bir takım ziyaretler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ülkeye dönüşü sonrası netleşeceğini belirtti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?TUS sonuçları açıklandı: 1 soru iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AVM'de dehşete düşüren kavga: Beğenmedikleri yemek için garsonu öldüresiye darp ettiler - GündemBeğenmedikleri yemek için garsonu ölümüne darp ettilerBitlis Emniyet Müdürü'nün eşinin görev yerini ifşa eden 3 polis yakalandı - GündemEmniyet müdürü ve eşiyle ilgili bilgileri ifşa ettiAKOM'dan sağanak uyarısı: Cumartesiye kadar devam edecek - Gündemİstanbul'da yağış ne kadar sürecek?Yargıtay'da 'başkanlık' düğümü: 19'uncu turda da seçilemedi - GündemYargıtay'da 'başkanlık' düğümü: 19'uncu turda da seçilemediCumhurbaşkanlığı "TSK'da CHP'nin seçim zaferi coşkuyla kutlandı" iddialarını yalanladı - GündemCumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldiInterpol tarafından aranırken İstanbul'da yakalandı: Orta Asya'yı dolandıran sahte altın tüccarı çıktı - GündemSuç profili şoke etti! Yakalanmasa Türkiye'de de yapacakmış
Sonraki Haber Yükleniyor...