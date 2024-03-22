Bakan Göktaş açıkladı: Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarına, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre; kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen törende, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarına ilişkin bilgi verdi.

"İSTİHDAM HAKLARINI İKİYE ÇIKARDIK"

Terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarına dikkat çeken Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Bunun yanı sıra istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malullerine de bir istihdam hakkı tanıdık. Ayrıca terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara da bir istihdam hakkı tanıdık. Bu kapsamda bugün yaptığımız 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak."