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Haberler > Politika > CHP'den belediyelere kadrolaşma talimatı! Üst düzey atamalar için genel merkez işaret edildi

CHP'den belediyelere kadrolaşma talimatı! Üst düzey atamalar için genel merkez işaret edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;den belediyelere kadrolaşma talimatı! Üst düzey atamalar için genel merkez işaret edildi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Yerel seçimlerde zaferle ayrılan CHP'den belediye başkanlarına üst düzey atamalarla ilgili yazı gönderdi. Talimatta yapılacak atamaların CHP Genel Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. Yerel yönetimlerde yöneticilerini belirleyen vatandaş tercihini CHP'den yana kullandı. 47 yıldan sonra bir seçimde birinci parti olarak çıkan CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı. 

CHP'DEN BELEDİYELERE KADROLAŞMA TALİMATI

Seçimlerin üzerinden 1 hafta geçmeden CHP'den belediye başkanlarına üst düzey atamalar için talimat gönderildi.

CHP, belediye başkanlarına gönderdiği yazıyla, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istedi.

ATAMA ÖNCESİ GENEL MERKEZE SORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Yine bu çerçevede, Türkiye'nin dört bir yanında görevi devraldığımız belediyelerimizin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerini partimiz genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır."

ANKET ŞİRKETLERİYLE ANLAŞMA YAPMAYIN

Yönetilecek belediyelerde, performans değerlendirmesi, başarı karnesi çıkarma ve belediye faaliyetlerini belli bir standardın üzerinde tutmak için merkezi bir sistem hayata geçirileceği belirtilen yazıda, aynı zamanda parti tarafından yeni bir bilgilendirme yazısı paylaşılana kadar, hiçbir anket ve araştırma şirketiyle anlaşma yapılmaması, bu şirketlerle abonelik işlemi gerçekleştirilmemesi istendi.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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